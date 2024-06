Wout Weghorst sprak met vriendin al over winnende treffer: 'Een droomscenario'

Wout Weghorst werd in de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal de matchwinner. De spits kwam er in de 81ste minuut in en een paar momenten later knalde hij de 2-1 tegen de touwen. Geweldig vond Weghorst, zo vertelde hij na afloop.

"Een persoonlijk droomscenario. Zeker op zo'n eindtoernooi, dat is heel speciaal. We hadden allemaal een goed gevoel. Het begin is heel belangrijk, ook om dat goede gevoel vast te houden", sprak Weghorst bij de NOS. "Ik was er klaar voor, had zoveel zin om deze wedstrijd te spelen. Ik dacht als ik erin sta, geef ik alles wat ik heb en dat heb ik gedaan."

Weergaloze Wout Weghorst helpt Nederland aan bevrijdende zege tegen Polen Het Nederlands elftal heeft in de absolute slotfase een overwinning geboekt op Polen: 2-1. Daarmee boekt de ploeg van Ronald Koeman in de eerste poulewedstrijd direct de eerste overwinning van het EK. Invaller Wout Weghorst was de grote man aan de kant van Oranje met de bevrijdende treffer.

Invaller Weghorst

"Onbeschrijfelijk", ging Weghorst verder. "Speciaal. Zo’n begin is heel belangrijk. Ik was er klaar voor, de afgelopen weken al. Duidelijk gezegd wat de rol is", blikte Weghorst terug, die duidelijk teleurgesteld was met zijn rol als wisselspeler. "Maar dan moet je zorgen dat je maximaal geeft." Dat deed Weghorst, met de 2-1 als bekroning.

Ronald Koeman zet teleurgestelde Wout Weghorst op zijn plek: 'Hij moet laten zien dat het een verkeerde keuze is' Er is normaal gesproken geen basisplek voor Wout Weghorst bij Oranje tijdens het EK, al sluit Ronald Koeman uiteindelijk ook niets uit. Speelminuten als pinchhitter zitten er sowieso in. "Maar dan moet hij zich wel schikken in zijn rol", zei de bondscoach.

Op de bank had Weghorst al het gevoel dat hij nodig was. Amper twee minuten had hij nodig om de winnende te maken. "Je ziet hem komen, je voelt dat moment. Soms zit je in een flow, dat is niet te beschrijven. Dat is achteraf makkelijk lullen... Ik zei vanochtend tegen mijn vriendin: gelijke stand, 0-0 of 1-1. Het werd iets later. Maar je voelt het, je visualiseert het voor jezelf. Het is gewoon heel mooi voor ons allemaal en dat ik het dan mag doen is geweldig."

Knuffelende Ronald Koeman zorgt met Wout Weghorst voor prachtige beelden: 'Ik denk altijd aan hem' Wout Weghorst vervulde zondag in Hamburg een hoofdrol bij Polen - Nederland. Als invaller bezorgde hij het Nederlands elftal een benauwde overwinning (2-1). Daar was bondscoach Ronald Koeman hem na afloop natuurlijk dankbaar voor.

Weghorst met de beker van het EK?

Ook de afloop van het toernooi visualiseerde Weghorst. "Er is maar één doel: dat we daar staan met die beker. Het absolute einddoel is om geschiedenis te schrijven", vertelde de spits. Hij sloot af zoals we Wout Weghorst kennen: "Dit zijn momenten, met de supporters, waar je het als kleine jongen voor doet."

