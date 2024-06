Knuffelende Ronald Koeman zorgt met Wout Weghorst voor prachtige beelden: 'Ik denk altijd aan hem'

Wout Weghorst vervulde zondag in Hamburg een hoofdrol bij Polen - Nederland. Als invaller bezorgde hij het Nederlands elftal een benauwde overwinning (2-1). Daar was bondscoach Ronald Koeman hem na afloop natuurlijk dankbaar voor.

"We wisten met Wout dat we iemand met lengte erbij hebben. Dan is het geweldig dat hij niet met zijn hoofd, maar met zijn linker de winnende maakt", reageerde Koeman na afloop op de succesvolle invalbeurt van Weghorst. "Ik denk altijd aan Wout., omdat hij ook een verleden heeft om de winnende te maken. Hij zorgde voor meer agressie en dat hadden we op dat moment ook nodig."

Wout Weghorst sprak met vriendin al over winnende treffer: 'Een droomscenario' Wout Weghorst werd in de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal de matchwinner. De spits kwam er in de 81ste minuut in en een paar momenten later knalde hij de 2-1 tegen de touwen. Geweldig vond Weghorst, zo vertelde hij na afloop.

In aanloop naar de start van het EK voetbal baalde Weghorst flink van zijn rol als wisselspeler. "Het is teleurstellend en op dat moment ook even klote. Dan moet je zorgen dat je de knop omzet en schakelt. Je bent met zijn allen bezig aan iets moois en hopelijk wordt het een heel mooie zomer." Met zijn cruciale goal tegen Polen geeft hij in elk geval opnieuw zijn visitekaartje af aan Koeman. "Het is aan Wout om aan mij aan te tonen dat dat de verkeerde keuze is", zei de bondscoach daar in een eerder stadium al over.

Zelf was Weghorst na afloop uitermate blij. "Een persoonlijk droomscenario", aldus de matchwinner tegenover de NOS. "Zeker op zo'n eindtoernooi, dat is heel speciaal"

Weergaloze Wout Weghorst helpt Nederland aan bevrijdende zege tegen Polen Het Nederlands elftal heeft in de absolute slotfase een overwinning geboekt op Polen: 2-1. Daarmee boekt de ploeg van Ronald Koeman in de eerste poulewedstrijd direct de eerste overwinning van het EK. Invaller Wout Weghorst was de grote man aan de kant van Oranje met de bevrijdende treffer.

