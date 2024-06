Weergaloze Wout Weghorst helpt Nederland aan bevrijdende zege tegen Polen

Het Nederlands elftal heeft in de absolute slotfase een overwinning geboekt op Polen: 2-1. Daarmee boekt de ploeg van Ronald Koeman in de eerste poulewedstrijd direct de eerste overwinning van het EK. Invaller Wout Weghorst was de grote man aan de kant van Oranje met de bevrijdende treffer.

Oranje begon in dezelfde opstelling aan het EK voetbal als in de laatste oefenwedstrijd tegen IJsland, die met 4-0 werd gewonnen. De ploeg van Ronald Koeman schoot uit de startblokken. Vooral Cody Gakpo was op dreef voor het Nederland. Al in de eerste minuut had de Liverpool-aanvaller een goede 'Gakpo-actie', maar zijn schot in de korte hoek werd nog knap gered. Daarna volgden grote kansen voor Tijani Reijnders en Xavi Simons, maar ook hun pogingen belandden niet in het doel.

Oranje op jacht naar gelijkmaker

Tegen alle verwachtingen in kwam Nederland in de 16e minuut op achterstand. Uit een uitstekende corner van Polen-aanvoerder Piotr Zielinski kopte Lewandowski-vervanger Adam Buksa knap raak: 1-0. Daarna moest Oranje op jacht naar de gelijkmaker en die viel snel. Gakpo was uiteindelijk de gelukkige en zette het Nederlands elftal naast Polen. De oud-PSV'er kwam naar binnen en zag zijn bal via-via achter Polen-doelman Wojciech Szczesny belanden: 1-1.

Goed begin tweede helft

Ronald Koeman sprak zijn mannen in de rust toe en de boodschap leek duidelijk. Oranje kende een goed begin van de tweede helft. Direct na rust was er al een gigantische kans voor Denzel Dumfries. De rechtsback kopte de bal goed voor op Memphis Depay, maar de Poolse goalie hield de bal knap uit het doel. Daarna volgde een (bijna) perfecte counter van Nederland. Gakpo werd diep gestuurd en legde af op Xavi Simons. De verdediging was alweer op tijd terug waardoor de hoek klein was. Simons schoot in het zijnet.

Bal wilde er niet in voor Oranje

Na een korte mindere fase van Oranje herpakte de ploeg van Koeman zich na de wissels van Simons en Veerman voor Donyell Malen en Georginio Wijnaldum. De grootste kans die volgde was een schot van Denzel Dumfries, die de benen van de Poolse doelman trof. Met een kwartier op de klok bleef Oranje het proberen, maar de bal wilde er maar niet in.

Weghorst schiet Nederland naar winst

Wout Weghorst werd in de 81e minuut in het veld gebracht als vervanger van Memphis Depay en beloonde zijn invalbeurt binnen no-time met een treffer. Na een goede voorzet van Nathan Aké schoot de pinchhitter van het Nederlands elftal de bal beheerst in het Poolse doel. Daarmee zorgde hij in de 83e minuut voor de bevrijdende treffer. Het Oranje-publiek scandeerde luidkeels de naam van Wout Weghorst. Daarmee boekt het Nederlands elftal de eerste overwinning van het toernooi.

Volgende duels Nederland

Het Nederlands elftal vervolgt het EK vrijdag met de kraker tegen Frankrijk en speelt op dinsdag 25 juni de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Bekijk ook de stand van zaken in groep D.

