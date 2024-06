Ronald Koeman zet teleurgestelde Wout Weghorst op zijn plek: 'Hij moet laten zien dat het een verkeerde keuze is'

Er is normaal gesproken geen basisplek voor Wout Weghorst bij Oranje tijdens het EK, al sluit Ronald Koeman uiteindelijk ook niets uit. Speelminuten als pinchhitter zitten er sowieso in. "Maar dan moet hij zich wel schikken in zijn rol", zei de bondscoach.

Met Memphis Depay en nu ook Brian Brobbey boven Weghorst in de hiërarchie is het de grote vraag of de Hoffenheim-spits minuten gaat maken komend EK. Weghorst was niet bij met het nieuws dat hij op de bank moest plaatsnemen, en dat werd ook in de persconferentie van zondag naar boven gehaald.

Valentijn Driessen haalde het moment van Nederland - Canada aan. Volgens de journalist van De Telegraaf was Weghorst op z'n zachtst gezegd niet zo blij dat hij ook tegen Canada met een B-team op de bank moest zitten.

Koeman ging kort in op het gesprek dat hij met Weghorst heeft gehad. "Wout was heel correct. En natuurlijk hoort hij liever een andere uitleg of boodschap, maar hij weet waar hij aan toe is", vertelt Koeman. "Het is aan Wout om aan mij aan te tonen dat dat de verkeerde keuze is."

Of de boomlange spits minuten gaat maken dit EK, is echter niet uitgesloten volgens de bondscoach. "Ik schets een plaatje waar iedereen zich in moet schikken. En dat doet Wout ook. Hij heeft genoeg kwaliteiten om een bepaalde rol te spelen, en dat dat ook een belangrijke rol is. Wie zegt mij dat hij niet op een gegeven moment gaat spelen? Dat is binnen deze selectie mogelijk."

De geruchten dat Wout Weghorst misschien naar Ajax vertrekt, hangen in de lucht. Op de vraag of Koeman Weghorst een Ajax-voetballer vindt, antwoordde de bondscoach het volgende: "Daar hoef ik niet op te antwoorden. Hij heeft zijn rol bij het Nederlands Elftal, en clubs moeten maar bepalen wie ze halen."

Ajax heeft, net zoals Oranje, ook Brian Brobbey ter beschikking. Koeman ziet de twee niet samen in de spits staan voor de nationale ploeg. "Misschien in een situatie waar je moet of waar je achterstaat, maar wij spelen met één nummer 9."

