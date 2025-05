Younes Taha doorbreekt persoonlijk héél zwaar seizoen bij FC Twente: 'Ben nu écht terug'

FC Twente heeft zich na een spannende verlenging tegen NEC geplaatst voor de finale van de Eredivisie play-offs om Europees voetbal. De 3-2 overwinning werd beslist door een goal van Younes Taha in de verlenging. Een bijzonder moment voor de jonge Marokkaanse aanvaller, die een moeilijk seizoen achter de rug heeft. "Ik ben allang blij dat ik weer kan spelen", stelt Taha tegen Sportnieuws.nl.

FC Twente kende een uitstekende wedstrijd tegen NEC, totdat de ploeg van Joseph Oosting met tien man kwam te staan. Uiteindelijk maakte Taha de winnende treffer in de verlenging. Het maakt de avond nóg specialer voor de jonge aanvaller. "Ik denk wel dat dit de lekkerste zeges zijn. Dit voelt heerlijk", vertelt hij. "Op het moment van de goal gaat natuurlijk van alles door je heen. Met tien man weet je dat je moet knokken, dan is het extra lekker dat je op deze manier wint."

Zwaar seizoen achter de rug

Voor Taha was het een lange weg terug naar de top, nadat hij aan het begin van het seizoen zijn been brak. Maandenlang moest hij revalideren en pas vorige week, in de wedstrijd tegen Ajax, kreeg hij weer zijn eerste basisplaats. Dat hij nu belangrijk kon zijn in zo'n cruciale wedstrijd, is een grote opsteker. "Nu ben ik écht weer helemaal terug."

Toch kijkt hij nuchter naar zijn harde weg terug. "Het is niet per se moeilijk dat ik nu niet alles heb gespeeld. Dat hoort bij topsport. Bij een club als FC Twente heb je goede concurrenten op jouw plek staan. Ik probeer elke dag mijn best te doen op de training en dan is het aan de trainer om keuzes te maken", vervolgt Taha, die onlangs met de hoofdtrainer sprak over zijn ontwikkeling. "Ik heb vorige week een goed gesprek gehad met de trainer. Hij is blij met mij en ik voel me hier heel goed. De steun die ik vanuit hun krijg, is héél belangrijk voor mij."

Trots op eigen prestaties

Naast de vreugde over zijn beslissende doelpunt, is Taha ook tevreden over zijn algehele optreden in de wedstrijd. "Het was natuurlijk lastig, zeker als je erin komt bij een 2-1 voorsprong en vooral moet verdedigen. Maar ik denk dat wij onze taken met z'n allen goed hebben uitgevoerd. Dat maakt het extra lekker dat we met tien man toch winnen."

Focus op de finale tegen AZ

De focus bij Taha en zijn team ligt direct na het duel al gelijk weer volledig op de komende wedstrijd tegen AZ, waarin FC Twente strijdt om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. "We gaan goed herstellen, goed slapen, en morgen weer een uitlooptraining. Dan gaan we met een goed gevoel richting AZ."

Hoe zorgt Taha ervoor dat hij over drie dagen alweer helemaal fit is? "Ik heb net nog een bietensapje naar achter gegooid. Veel spelers vinden dat niet lekker, maar ik ben niet zo moeilijk. Ik ben allang weer blij dat ik gewoon weer kan voetballen én scoren", zegt Taha, terwijl er een grote grijns op zijn gezicht verschijnt.