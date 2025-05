FC Twente-uitblinker Michal Sadilek open over 'moeilijk afscheid': 'Komt toch steeds dichterbij'

Michal Sadilek lijkt FC Twente na meerdere succesvolle jaren achter zich te laten. In een openhartig interview deelt de Tsjechische middenvelder zijn gedachten over een mogelijk vertrek uit Enschede. "Mijn doel is om FC Twente naar de Conference League te brengen, maar natuurlijk zit mijn afscheid wel een beetje in mijn hoofd”, vertelt Sadilek aan Sportnieuws.nl.

Sadilek leek vier jaar terug naar Sparta Praag te vertrekken, toen zijn ontwikkeling stagneerde bij PSV na het vertrek van hoofdtrainer Mark van Bommel. Plots stond FC Twente op de stoep. “Toen ik hier (bij FC Twente, red.) kwam, voelde ik direct de warmte van de regio, de fans en het team. Achteraf kan ik zeggen dat ik héél blij ben met deze stap. We hebben vier prachtige jaren gehad. Nu moeten we het goed afsluiten”, stelt Sadilek.

Terug in de tijd

Twee jaar voordat Sadilek in het Enschedese land neerstreek, bevond de club zich nog in een opbouwfase na de promotie naar de Eredivisie. "In dat eerste jaar stonden we na drie wedstrijden op één punt", vertelt Sadilek, die samen met Robin Pröpper, Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Lars Unnerstall de grondlegger was van het succesverhaal dat daarna volgde.

FC Twente klom gestaag omhoog, met een vierde plek, gevolgd door een vijfde, waarna de play-offs werden gewonnen, en uiteindelijk een indrukwekkende derde positie die hen naar de voorrondes van de Champions League bracht. "Dat had niemand verwacht. Ik denk dat onze fans dat ook wel beseffen."

Concurreren met AZ en FC Utrecht

Fans, die vier jaar terug nog niet hadden durven dromen zover te zijn, lijken inmiddels gewend te zijn geraakt aan de hoge standaard. Toch blijft hij nuchter: "Uiteindelijk moet je ook realistisch blijven. FC Twente concurreert met clubs als AZ en FC Utrecht. Het is best knap dat we al drie jaar tot de laatste wedstrijd altijd om die Europese plekken meedoen."

Europese droom

Sadílek kijkt met trots terug op de afgelopen jaren, waarin FC Twente weer Europees voetbal speelde. Dit seizoen waren het acht prachtige potjes, waaronder op Old Trafford tegen Manchester United. "Europees voetbal in de Grolsch Veste was mijn grote droom. Vorig jaar was er serieuze interesse uit Duitsland, maar ik ben blij dat dat niet is doorgegaan. De wedstrijden in de Europa League had ik voor geen goud willen missen."

Voor volgend seizoen is de weg naar Europees voetbal echter nog lang. De Tukkers moeten donderdag eerst NEC verslaan, om vervolgens in de finale te winnen van de winnaar van AZ tegen Heerenveen. "Ik wil de play-offs winnen. We hebben gezien hoe bijzonder Europees voetbal is, dat gun ik deze club en de supporters."

Transfer op komst?

Komende zomer lijkt Sadílek dan toch echt afscheid te gaan nemen van FC Twente. De Tsjech heeft nog een eenjarig contract en moet een transfer maken om nog een mooi bedrag voor de Tukkers op te leveren. "Afscheid nemen is moeilijk. Ik wil me ook gewoon focussen op die laatste twee duels." Hij maakt er geen geheim van dat het komende afscheid hem wel iets doet. "Natuurlijk heb ik dat wel een beetje in mijn hoofd. Het komt toch steeds dichterbij. Ik heb hier écht geweldige jaren gehad en geweldige mensen ontmoet. Dat doet je wel wat."

Toekomst in het buitenland

Wat de toekomst brengt, is nog onzeker, maar een buitenlandse transfer lijkt aanstaande. Naar verluidt moet hij 3,5 miljoen euro opleveren. “We zullen het zien. Er zijn gesprekken met een paar clubs in Duitsland. Dus dan moeten we even kijken wat echt een goede vervolgstap is voor mij”, legt Sadilek uit. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor de Duitse, Spaanse en Italiaanse competities. “Dat trekt mij het meest.”

Clubs moeten geduld hebben

De middenvelder is niet iemand die haast maakt met plannen voor zijn toekomst. "Je hebt spelers die echt vroeg duidelijkheid willen hebben. Dat snap ik ook, maar ik wil eerst gewoon het seizoen goed afsluiten. Natuurlijk hoor je soms wel dat een club zich gemeld heeft, maar dan vraag ik mijn zaakwaarnemer gewoon of dat niet kan wachten tot na het seizoen."

De focus ligt volledig op het behalen van de play-offs en een ticket voor de tweede ronde van de Conference League. "Na de play-offs ga ik pas praten over de toekomst, want we moeten FC Twente naar de Conference League zien te krijgen. Dat verdient deze club."