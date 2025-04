Zeer curieus moment van Vinícius Júnior in verloren wedstrijd: 'Hij weigerde'

Op zaterdagavond nam Real Madrid het op tegen Valencia. Het was alleen niet de avond van de Madrilenen. Ze verloren namelijk in eigen huis met 1-2. Valencia-doelman Giorgi Mamardashvili speelde een belangrijke rol met een opvallend moment.

De koninklijken kregen een strafschop in de 13e minuut. Vinícius ging achter de bal staan, maar schoot een slappe bal die Mamardashvili zonder al te veel moeite kon stoppen. Blijkbaar had Vinicius daardoor een weddenschap verloren van de doelman, en nu is hij hem geld schuldig.

"Voor de penalty vroeg ik Vinícius of hij wilde wedden om 50 euro dat ik zijn strafschop zou pakken. Hij zei 'ja'. Dus, ik heb gewonnen. Ik verwachtte dat hij me het geld na de wedstrijd zou geven, maar dat deed hij niet. Ik heb erom gevraagd, maar hij weigerde", onthulde Mamardashvili na de wedstrijd in het Santiago Bernabéu.

Keerpunt

Het stoppen van de penalty bleek een keerpunt in de wedstrijd, want slechts twee minuten later opende Valencia-aanvoerder Mouctar Diakhaby de score. Vinícius maakte in de 50ste minuut wel weer gelijk, maar diep in de blessuretijd knikte Hugo Duro de 1-2 in het net. Dankzij deze goal heeft Valencia voor het eerst in 17 jaar weer eens gewonnen in het stadion van Real Madrid.

Strijd om het kampioenschap

Daarnaast verspeelde Real dure punten in de strijd om het kampioenschap. Nu staan ze vier punten achter op koploper FC Barcelona, dat op dezelfde avond niet volledig kon profiteren van de misstap van Los Blancos. De Catalanen speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Real Betis.

