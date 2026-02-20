PSV ziet de overvolle ziekenboeg van de afgelopen weken steeds verder leegstromen. Trainer Peter Bosz ziet namelijk drie basiskrachten terugkeren in de selectie ten opzichte van het vorige duel tegen FC Volendam. Sportnieuws.nl zet de blessuregevallen van PSV in dit artikel op een rij.

PSV moest dit seizoen vaak improviseren in de punt van de aanval en Bosz gebruikte daar al zes spelers. Alassane Plea ligt sinds augustus uit de roulatie met een zware knieblessure, terwijl Ricardo Pepi en Myron Boadu dit seizoen vaker ontbraken dan meespeelden. Daar kwam deze week gelegenheidsspits Guus Til ook nog eens bij. Een meevaller voor Bosz: tegen Heerenveen lijken Boadu en Pepi weer inzetbaar. Op de flank is Ruben van Bommel nog altijd afwezig.

Pepi terug bij PSV

Pepi raakte ruim een maand geleden lelijk geblesseerd, maar is razensnel hersteld van de breuk in zijn onderarm. "Als het op de afsluitende training goed gaat, dan zit hij weer bij de selectie. Dan kan hij ook eventueel in de basis starten", verklapte Bosz op de persconferentie. Daarmee is de Amerikaanse topschutter sneller terug dan verwacht. "Daarbij heeft zijn positieve mindset heel erg geholpen met de snelle genezing. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten, dat heeft geholpen." Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine keren ook weer terug in de selectie na een week vrijaf.

Matej Kovar wél van de partij

Zo'n twee weken geleden werd PSV opgeschrikt door het nieuws dat zowel de eerste als tweede doelman enkele weken niet van de partij zou zijn. Vanaf dat moment werd meteen bekend dat Nick Olij voorlopig niet wordt terug verwacht, maar Matej Kovar is wél weer van de partij. Hij zal naar alle waarschijnlijk ook direct weer een basisplaats te krijgen, dat gaat ten koste van PSV-talent Niek Schiks. Dat geldt ook voor de beloftevolle Noah Fernandez: hij is ziek.

Overzicht blessures bij PSV

Speler Reden Afwezig sinds Alassane Pléa Kraakbeenschade knie 18-8-2025 Ruben van Bommel Knieblessure 22-9-2025 Nick Olij Liesblessure 6-2-2026 Guus Til Spierblessure 17-2-2026 Noah Fernandez Ziek 19-2-2026

PSV - sc Heerenveen

PSV gaat zaterdagavond op voor eerherstel tegen sc Heerenveen. De ongenaakbare koploper verloor verrassend van FC Volendam, waardoor ze voor het eerst sinds 30 augustus verloren in de Eredivisie. Zaterdagavond zal PSV alles op alles zetten om niet wéér punten te verspelen. De aftrap in het Philips Stadion is om 18.45 uur.

