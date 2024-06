Zo kan een geblesseerde speler alsnog vervangen worden in definitieve EK-selectie van Oranje

Ronald Koeman en al zijn 23 collega-bondscoaches moesten op vrijdag 7 juni de definitieve selectie inleveren voor het EK voetbal. Tóch kunnen er na die datum nog spelers worden gewisseld, maar wel onder speciale voorwaarden.

Koeman kreeg al een keer zijn zin van de UEFA, want eigenlijk had de selectie uit 23 spelers moeten bestaan. Maar mede door de kritiek van onze bondscoach is de definitieve selectie uitgebreid naar 26 spelers. Dit geeft bondscoaches meer keuzes en zo kunnen er ook enkele twijfelgevallen meegenomen worden.

Definitieve lijst

De lijst die op 7 juni ingeleverd wordt, is definitief. De deadline is door de UEFA vastgesteld op precies een week voor de start van het EK. Op vrijdag 14 juni begint het EK voetbal met de openingswedstrijd Duitsland - Schotland. Nederland begint twee dagen later aan het EK tegen Polen.

Twijfelgevallen en nieuwe blessures

Een week voor de start van het EK kan er nog veel gebeuren. Zo spelen diverse landen na het inleveren van de definitieve selectie nog oefenwedstrijden waarin spelers geblesseerd kunnen raken. Ook zijn er momenteel nog spelers geblesseerd, die het EK net wel of niet kunnen halen. Voor die twijfelgevallen heeft de UEFA uitzonderingen op de regels gemaakt.

Was al het geval met Frenkie de Jong

Zo viel Frenkie de Jong geblesseerd af bij het Nederlands elftal, evenals Teun Koopmeiners. Nu zit ook Brian Brobbey opeens in de lappenmand van Oranje. Zoals bekend heeft Koeman - ook al is het na de deadline van 7 juni - twee nieuwe spelers opgeroepen: Joshua Zirkzee en Ian Maatsen.

Vóór de eerste wedstrijd

In de regels van de UEFA staat dat spelers en keepers alléén nog vervangen mogen worden als zowel de eigen teamarts als een onafhankelijke arts van de UEFA tot de conclusie komt dat de blessure of ziekte dusdanig ernstig is, dat meedoen aan het EK onhaalbaar is. Als dat het geval is, dan mag een speler alleen nog vervangen worden vóór de eerste wedstrijd van zijn land op het EK. Voor Nederland geldt dus dat een wissel plaats moet vinden vóór de wedstrijd tegen Polen.

Uitzondering voor de keeper

Voor landen als België en Portugal is die regel nog iets fijner. Zij komen pas op maandag 17 en dinsdag 18 juni voor het eerst in actie en kunnen dus iets langer wachten met een beslissing maken over twijfelgevallen. Raken spelers daarna geblesseerd, dan mag er geen vervanger meer worden opgeroepen. Op die regel is één uitzondering: als een keeper geblesseerd raakt en niet meer kan spelen op het EK, dan mag hij voor elke volgende wedstrijd van zijn land nog vervangen worden.