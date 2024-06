Verraste Ronald Koeman zet vraagtekens bij hoofdband Memphis Depay: 'Ga ik rustig over slapen'

De hoofdband van Memphis Depay zorgde voor veel gespreksstof tijdens en na Nederland - Canada (4-0). Bondscoach Ronald Koeman werd naar eigen zeggen verrast. Of zijn scorende aanvaller maandag weer komt opdraven met de witte hoofdband, is nog maar de vraag.

"Ik was verrast, want ik had het niet gezien. Ik zag het pas vlak voor de wedstrijd toen we naar buiten gingen. Dus daar ga ik even rustig over slapen", reageerde Koeman tijdens de persconferentie na afloop. Hij wist ook niet wat de functie van de hoofdband was. "Dat moet je aan Memphis vragen."

Niet aangesproken

Koeman is meer van het principe 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. De bondscoach heeft Memphis Depay echter (nog) niet aangesproken op de hoofdband. "Ik heb toen niks gezegd", doelde hij op het moment voor de wedstrijd.

Memphis Depay tekende (met hoofdband) overigens voor de openingstreffer. Oranje won de oefenwedstrijd ter voorbereiding op het EK voetbal met 4-0. Aanstaande maandag wacht de uitzwaaiwedstrijd met IJsland, waarna Koeman met zijn selectie naar Duitsland vertrekt.

'Het is een nieuwe tijd, hè'

In de oude tijd, waarin Koeman zelf speler was en in zijn eerste periode als coach, had hij de hoofdband waarschijnlijk niet geaccepteerd. "Het is een nieuwe tijd, hè", stelde hij daarop met een lach vast. Maar op de vraag of het publiek maandag Memphis Depay weer met hoofdband gaat zien, hield hij een flinke slag om de arm. "We zullen het zien." Gaat de 'oude Koeman' alsnog optreden?

