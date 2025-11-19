Waar er een volksfeest losbarstte op Curaçao na de plaatsing voor het WK voetbal, was de stemming bij Suriname heel anders. Het land had een ticket voor het toernooi in eigen hand, maar mag na de nederlaag bij Guatemala van geluk spreken dat het überhaupt nog aan de play-offs mee mag doen. "Ik vind het zonde", reageert oud-international Danzell Gravenberch tegen Sportnieuws.nl.

Suriname stond voorafgaand aan de laatste speelronde bovenaan de groep. Het had weliswaar evenveel punten als Panama, maar de ploeg van bondscoach Stanley Menzo had een beter doelsaldo. Een zege op Guatemala zou waarschijnlijk genoeg zijn om plaatsing voor het WK af te dwingen, maar het liep anders.

Vanaf het begin van de wedstrijd liep het niet bij Suriname en toen de blessuretijd inging stond er een hele pijnlijke 3-0 voor de Gualtemateken op het scorebord. Door die dikke uitslag zou Suriname zelfs de play-offs mislopen waaraan de twee beste nummer 3 mee mogen doen. Een hele late goal zorgde vervolgens toch nog voor opluchting, want de WK-droom is nog altijd in leven.

'Er zat meer in'

Gravenberch, die zelf in 2023 zijn enige interland voor Suriname speelde, had gemengde gevoelens na afloop: "Dit voelt aan de ene kant pijnlijk, maar aan de andere kant is er nog hoop. Het voelt dubbel. Maar ik vind het een beetje zonde hoe we het hebben weggegeven. Er zat meer in. Alleen we zijn er nog."

De broer van Oranje-international Ryan Gravenberch probeerde de vinger op de zere plek te leggen na de nederlaag van Natio: "Het echt spelen om te winnen, dat miste ik. Daar zal ook spanning in zitten, maar als je de kans hebt, moet je rennen en vliegen. Dat ontbrak."

Suriname moet in het voorjaar van 2026 nog aan de bak om zich te plaatsen en hoewel het kriebelt om toch weer de voetbalschoenen aan te trekken, hoopt Gravenberch dat het team er zonder hem ook in slaagt: "Ze hebben voldoende kweliteit om het in maart af te maken. Het wordt spannend, maar ik heb er nog alle hoop op."

Curaçao

Waar Suriname directe plaatsing misliep, lukte het Curaçao wel om een ticket voor het WK binnen te slepen. Daar genoot de voormalig spits van. "Ik gun het Curaçao van harte. Ik ken spelers en een staflid, ik vind het mooi van hoe ver ze zijn gekomen. Dan gun je het die gasten heel erg."