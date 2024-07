Zo vaak mag je wisselen bij het EK voetbal: in bepaalde situaties zelfs één speler extra

Een nieuwe speler inbrengen om een doelpunt te forceren; het is een veelgebruikte truc van trainers en bondscoaches. Wout Weghorst bleek bij Oranje een 'gouden wissel' na zijn snelle doelpunt tegen Polen. Tegen Turkije en Engeland werd hij gebracht in de rust. Maar hoe zit het precies met de regels rondom wisselen bij het EK voetbal?

Over het algemeen is het goed om te onthouden dat de bondscoaches vijf keer mogen wisselen. Daar zitten wat speciale extra regels én uitzonderingen bij.

Alles over wisselen op het EK voetbal

Elk team heeft drie wisselmomenten. In die momenten moet de bondscoach dus zijn wissels doorvoeren. Je ziet daarom regelmatig een 'dubbele' wissel. Na de eerste helft is er een kwartier pauze, waarin teams ook kunnen wisselen. Dat is een 'gratis' mogelijkheid, want de rust telt niet als wisselmoment. Bij een wissel in de rust houdt de bondscoach dus nog steeds zijn drie wisselmomenten over.

Een zesde wissel

In de groepsfase waren wedstrijden sowieso na negentig minuten (plus blessuretijd) voorbij. Maar in de knock-outfase volgt er bij een gelijkspel na negentig minuten een verlenging. Voordat de verlenging begint, is er weer een kleine pauze. Ook daarin kan worden gewisseld, zonder dat het een wisselmoment kost. In de verlenging mag er zelfs nog een zesde keer worden gewisseld én is er een extra wisselmoment.

Een zevende wissel

Er bestaan wedstrijden waarin zelfs zeven keer wordt gewisseld. Bij een hoofdblessure mag een bondscoach namelijk 'gratis' wisselen, zonder dat het een wissel of wisselmoment kost. De FIFA wil namelijk niet dat spelers met een hoofdblessure onnodig op het veld blijven staan, vanwege de risico's die daar aan hangen.

Voorbeeld

Bondscoach Ronald Koeman wisselt in de rust: Wout Weghorst komt erin voor Donyell Malen. Nederland heeft nu één wissel gedaan, maar heeft nog alle drie de wisselmomenten over.

In de zestigste minuut komen Joey Veerman en Jeremie Frimpong erin voor Memphis Depay en Denzel Dumfries. Nederland heeft nu nog twee wissels over én twee wisselmomenten.

Tijjani Reijnders krijgt last van zijn hoofd na een botsing en wordt in de 65e minuut gewisseld voor Ryan Gravenberch. Nederland heeft nu nog twee wissels over én twee wisselmomenten.

Koeman haalt Cody Gakpo eruit voor Steven Bergwijn in de 75e minuut. Nederland heeft nu nog één wissel en één wisselmoment over.

Nathan Aké loopt te hinkebenen in de 83e minuut en wordt gewisseld voor Micky van de Ven. De wissels én wisselmomenten van Nederland zijn nu op.

Omdat het gelijk staat tegen Engeland in de halve finale, komt er een verlenging. Vlak voordat de verlenging begint, mag Nederland tóch nog een keer wisselen. Het is namelijk rust en door de verlenging hebben teams een extra wissel: Stefan de Vrij gaat eruit voor een extra aanvaller: Joshua Zirkzee.

