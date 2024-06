Johan Derksen komt met opmerkelijke kritiek op één speler na zege Oranje: 'Totaal onvoldoende'

Johan Derksen begrijpt niet dat 'iedereen' zo lovend is over Bart Verbruggen. Volgens de analist gaat Nederland flink in de problemen komen tegen Britse teams als Verbruggen keept.

"Die keeper werd helemaal opgehemeld", begint Derksen zijn relaas over Verbruggen. "Dat is een aardige keeper op de lijn. Bij Brighton is iedere voorzet, spelhervatting en corner paniek, want hij blijft altijd op de doellijn staan. Dan heb je daar nog verdedigers die bijna alle kopduels winnen."

"Maar als hier, bij Nederlandse verdedigers, een tegenstander een bal op het achterhoofd krijgt, dan is onze keeper op de lijn geklopt. Die man is totaal onvoldoende voor zijn goal en met hoge voorzetten. Dadelijk, als je tegen Britse teams komt, wordt hij heel kwetsbaar."

Oranje weer geklopt bij een corner

Daarmee doelde Derksen op de corner van Polen die zondag werd binnengekopt. Denzel Dumfries werd geklopt in de lucht door Adam Buksar en de bal vloog in het doel. Verbruggen, die op de doellijn stond, kon geen redding meer brengen. Oranje wordt vaak geklopt bij corners; in de oefenwedstrijd tegen Duitsland in maart ook al twee keer.

René van der Gijp en Wilfred Genee zijn het erover eens dat Verbruggen er simpelweg niet bij kon. Maar Derksen is van mening dat de 21-jarige keeper 'twee passen' naar voren had kunnen zetten, om zo het luchtduel te winnen. Nu liet Verbruggen het luchtduel over aan de verdedigers.

Fout of knappe goal?

Van der Gijp is niet zo onder de indruk van het verhaal van Derksen en haakt direct in op de kopgoal. Hij vond het een enorme knappe goal van de Poolse spits. "Hij kopt hem echt goed in, man."

Polen kwam door de goal van Buksa op een 1-0 voorsprong. Cody Gakpo maakte voor rust nog gelijk, waarna invaller Wout Weghorst in de slotfase voor de bevrijdende 2-1 zorgde. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase van het EK voetbal nog tegen Frankrijk en Oostenrijk.