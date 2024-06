'Die haal je toch niet van het veld': René van der Gijp zag onverklaarbare wissel Ronald Koeman

Het Nederlands elftal startte het Europees kampioenschap met een magere 2-1 overwinning op Polen. De heren van Vandaag Inside Oranje hadden ook gekeken en hadden hun mening klaarliggen op zondagavond. Wat vooral opviel, was een wissel volgens René van der Gijp.

Oud-bondscoach Dick Advocaat was aanwezig als gast en liet zijn licht schijnen over het Nederlands elftal. "Ze winnen, dat was het allerbelangrijkste. Was niet geweldig, ondanks dat ze voor rust met 3 of 4-0 voor moeten staan. Laatste fase moeten ze oppassen dat het niet gelijk wordt. Dan maken ze het zichzelf wel moeilijk", analyseerde Advocaat.

Gakpo de gevaarlijkste man

Van der Gijp was vooral kritisch op bondscoach Ronald Koeman. In de 81e minuut haalde hij Cody Gakpo, die de 1-1 maakte en voor veel dreiging zorgde, eraf. "Die haal je toch niet van het veld", reageerde Gijp. "Nu valt dat goed. Maar bij 1-1 had iedereen hem voor gek verklaard", verwachtte Van der Gijp. Lachend: "Dick haalde ook vaak zijn beste speler eraf." "Daarom was ik ook zo succesvol", counterde Advocaat.

Met die uitspraak doelde Van der Gijp natuurlijk op de wissel van Advocaat op het EK van 2004, toen hij Arjen Robben eruit haalde voor Paul Bosvelt in de groepswedstrijd tegen Tsjechië. Robben dribbelde destijds heel de Tsjechische verdediging dol, maar Advocaat wisselde hem. Op dat moment stond Oranje met 2-1 voor, het werd uiteindelijk 2-3.

Winnende Weghorst

Wout Weghorst was een van de spelers die in het veld kwam bij de wissel van Gakpo. Ook Memphis Depay verliet het veld en Weghorst en Frimpong kwamen als verse krachten. Amper twee minuten later maakte Weghorst de winnende. Johan Derksen: "Als een coach het niet meer weet: Wout Weghorst."

