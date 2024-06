Wout Weghorst kan Oranje altijd redden, maar dat sprookje eindigt een keer

De innige omhelzing van Ronald Koeman met Wout Weghorst was na afloop misschien wel alleszeggend. De bondscoach dankte de matchwinner vol overgave na de 2-1 zege op Polen. De Oranje-fans zongen de gevierde invaller luidkeels toe. Het begin is gemaakt, maar er is werk aan de winkel.

Eindelijk kreeg het Nederlands elftal bij een groot eindtoernooi weer de steun van tienduizenden fans op de tribune. Na een coronatijd vol restricties en het enigszins besmeurde WK in Qatar kleurde een speelstad eindelijk weer eens helemaal oranje. Steun die door aanvoerder Virgil van Dijk niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd, zo benadrukte hij daags voor het eerste duel al het belang van de supporters.

Alleen de eindzege telt

'We' willen weer kunnen dromen zoals in 2010 in Zuid-Afrika, maar vooral juichen als op het EK in 1988. Groots durven dromen, zoals Koeman doet. Het toernooi in Duitsland is alleen geslaagd bij de eindzege. De start is prima. Al is daar vooralsnog alles mee gezegd. Het vizier van Oranje moet scherper worden gesteld. Tegen het zwakkere Polen kon de ploeg zich het missen van legio kansen veroorloven. Tegen landen als Frankrijk zal dit keihard worden afgestraft.

Stof tot nadenken

Zelfs Polen deed Oranje even pijn. De klasse van Cody Gakpo en supersub Wout Weghorst maakten alsnog het verschil. Eind goed, al goed. De drie punten gingen mee in de bus terug naar Wolfsburg. Toch zal Koeman over enkele zaken goed moeten nadenken.

De verdediging van Oranje oogde af en toe wat wankel. Meer dan eens kwamen de Polen er in de omschakeling met twee of drie man uit en moesten middenvelders mee terug om orde op zaken te stellen. Dat moet beter tegen Frankrijk. Ook moet er een sterk plan B komen, voor als het gewilde spel van Nederland niet werkt. Te veel spelers speelden ondermaats omdat het eerste plan niet werkte.

Want het spel dat Nederland de afgelopen weken speelde, was niet te hanteren. De bal achter de laatste linie krijgen bleek een enorme klus, dus werd er kort spel verlangd. Dit was in het nadeel van Joey Veerman en ook Memphis Depay, die daardoor een mindere wedstrijd speelden.

Aké van groot belang

Gakpo werd door de UEFA uitgeroepen als man of the match, maar daarmee werd één iemand erg te kort gedaan. De man die van groot belang was bij beide doelpunten: Nathan Aké. De linksback was zowel aanvallend als verdedigend sterk. Hij bereidde beide doelpunten voor en was vaak de redder in nood achterin.

Gakpo en Weghorst kregen de eer na afloop, maar Aké had deze net zo goed verdiend. Net als Bart Verbruggen, de stille kracht die een sterke wedstrijd keepte. Aan het einde van de eerste helft was hij erg belangrijk met een bal die hij uit de korte hoek haalde. En in de tweede helft hield hij Nederland een half uur lang op de been.

Hype rond Wout Weghorst

Het publiek ging na het laatste fluitsignaal helemaal los en zong keihard de naam van Weghorst. Hij was de matchwinner, maar we moeten niet doen alsof hij nu dé man bij Oranje is. Zijn rol is subliem en dat moet vooral zo blijven. Hij is een ster in extra vuur brengen wanneer het nodig is, maar over 90 minuten kan hij dat niet verdelen. Weghorst moet uitbarsten zoals hij tegen Polen deed, niet een hele wedstrijd sudderen en pruttelen.

Nederland heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het vonkje - dat Koeman noemt in de promovideo - ontstoken is. Toch blijven er gemengde gevoelens over. Drie punten is een goede start, maar Nederland moet zakelijker spelen. Weghorst kan Oranje altijd redden, maar ook dat sprookje eindigt een keer.