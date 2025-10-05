Nicky van der Gijp schoof zondagavond aan bij De Oranjezondag om over Feyenoord en Ajax te praten. De zoon van René kreeg een vraag over Sem Steijn voorgeschoteld, die niet meer bij de selectie van het Nederlands elftal zit.

Van der Gijp junior was 'een beetje ziekjes' en keek daarom naar Feyenoord vanaf de bank. Hij zag zijn club met 3-2 winnen van FC Utrecht. "Het was vooral een hele leuke wedstrijd. Super leuk om naar te kijken." Vervolgens vroeg presentatrice Hélène Hendriks of het terecht was dat aanvoerder Steijn niet meer bij Oranje zit, nadat hij in de vorige interlandperiode nog zijn debuut maakte.

"Ja, natuurlijk snap ik dat, hij ligt bij Feyenoord ook best onder een vergrootglas", oordeelt Van der Gijp. Hij oordeelt dat Steijn tegen Aston Villa ook één van de minderen was. "De rest van het middenveld valt goed in elkaar." Daarmee doelt hij op Luciano Valente, Quinten Timber, In-Beom Hwang en Oussama Targhalline. "Ik denk dat Steijn moet uitkijken dat - ondanks dat hij aanvoerder is - niet op de bank gaat belanden."

'Ze moeten hem ontslaan'

Vervolgens ging de blik op Ajax, dat weer punten verloor. De Amsterdammers speelden met 3-3 gelijk tegen Sparta, waardoor trainer John Heitinga nieuwe kritiek kreeg. "Ze moeten Heitinga echt ontslaan", is Van der Gijp dan ook stellig. "Maar je ziet gewoon dat het niet gaat werken. Het is geen goede trainer. De enige reden dat ze doelpunten maken, is dat ze goede spelers hebben."

"Je ziet bij Ajax dat er geen vooruitgang in zit. Het wordt alleen maar slechter." Van der Gijp zegt zelfs dat als Ajax nog wat van het seizoen wil maken, Heitinga eruit moet. Hendriks is het daar niet mee eens: wat haar betreft mag de 41-jarige Alphenaar blijven zitten als trainer.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.