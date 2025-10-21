Het gaat uitstekend met de jonge voetbalcarrière van Cristiano Ronaldo Junior. De 15-jarige zoon van de superster is voor het eerst geselecteerd voor Portugal onder 16.

Junior speelt in de jeugd van Al-Nassr, de Saoedische club waar zijn 40-jarige vader nog altijd furore maakt. Eerder dit jaar debuteerde de aanvaller uit 2010 voor Portugal onder 15. Op een toernooitje speelde hij vier interlands en scoorde hij twee keer tegen de leeftijdsgenoten uit Kroatië.

Ronaldo Junior gaat nu met de onder 16 mee naar Turkije voor de Federations Cup. Daar speelt hij tegen het gastland, Engeland en Wales. De aanvaller van 1,85 meter speelde ook in de jeugdopleidingen van Manchester United en Juventus, toen zijn vader daar actief was.

Droom wordt steeds realistischer

De droom dat vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar Ronaldo nog een keer met zijn zoon een wedstrijd speelt, blijft op deze manier in leven. De Portugese superster is nog altijd basisspeler bij Al-Nassr, waar hij voor een uitzonderlijk record wil gaan. Ronaldo heeft namelijk al 949 doelpunten gemaakt in zijn carrière voor club en land. Hij heeft meermaals uitgesproken de duizend te willen halen.

Mogelijk duurt dat nog even, wat de kans vergroot dat Ronaldo Junior ook op de deur gaat kloppen bij het eerste elftal van Al-Nassr. Senior heeft overigens nog een andere grote droom: het WK winnen met Portugal. Het topland lijkt zich te gaan plaatsen voor het wereldkampioenschap van 2026, in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Eén punt tegen Ierland of Armenië in november is genoeg om WK-kwalificatie af te dwingen.

