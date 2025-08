John Heitinga zag 'zijn' Ajax zondag wéér twee goals weggeven in de vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Monaco. Hoewel het duel in de Johan Cruijff Arena in een vermakelijke 2-2 eindigde, zijn de zorgen groot bij Ajax. Een week voor de start van de Eredivisie is het vooral verdedigend nog heel kwetsbaar. Een transfer is harder nodig dan ooit en dus wordt de roep om verdediger Ko Itakura allean maar harder.

Zelfs trainer John Heitinga kon niet meer om het gerucht heen dat de Japanner over moet komen van Borussia Mönchengladbach, ondanks dat Feyenoord de transfer wil kapen en zo Ajax dwars wil zitten. Itakura, ooit speler van FC Groningen en Manchester City, staat er goed op bij de Nederlandse topclubs. Ajax is al in verregaande onderhandeling met de Japans international, die al zeker is van plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar zomer bij zijn land. Alleen is de nood bij Ajax hoger, zo legde AS Monaco pijnlijk bloot.

'Dan is dat een interessante speler voor ons'

"Ko is gewoon een hele interessante speler. Hij heeft ervaring. Als je in de Bundesliga speelt en je daar goed staande houdt, dan is dit een type speler dat interessant voor ons is", zei de nieuwe trainer van de Amsterdammers na de vriendschappelijke wedstrijd tegen De Telegraaf. Ook hij zag zijn geïmproviseerde defensie weer schutteren. Mede door de geblesseerd afwezige Josip Sutalo en de verkoop van Jorrel Hato is de spoeling dun achterin.

Generale voor Ajax - Telstar

Zondag om 14.30 uur is Telstar in Amsterdam de eerste tegenstander van de Eredivisie en dus van het officiële seizoen. Door de afwezigheid van Sutalo en Hato stond er tegen Monaco een viermansverdediging bestaande uit (van links naar rechts): Owen Wijndal, Youri Baas, Aaron Bouwman (17 jaar) en Youri Regeer. Na ook de pijnlijke 3-0 afgang tegen Como werd ook de generale repetitie er niet een om over naar huis te schrijven.

'Bijzonder kwetsbaar'

'Dat viertal is vooralsnog bijzonder kwetsbaar en nog niet rijp om Champions League-teams als Monaco onschadelijk te maken. Regeer en Wijndal zagen er niet goed uit bij de gelijkmaker van Mika Biereth', zag de krant. De fans zagen aanwinst Oscar Gloukh alleen nog maar op de tribunes. De creatieve middenvelder wacht nog op zijn werkvergunning en zat dus tussen de fans. Toen hij in beeld kwam, stak hij een handje op.