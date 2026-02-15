Er zijn grote zorgen bij Feyenoord om Oussama Targhalline. De Marokkaanse middenvelder liep in het duel met Go Ahead Eagles naar het schijnt een zware blessure op. Thibo Baeten stond op zijn hiel, waarna zijn been dubbelsloeg. Onder begeleiding moest hij de catacomben in. Go Ahead Eagles staat ondertussen met tien man. Baeten kreeg rood.

Het zag er direct slecht uit voor de middenvelder van Feyenoord die kermend naar de grond ging. Thibo Baeten kwam veel te laat met zijn tackle en blesseerde Targhalline. Eerst kreeg hij nog geel, maar na een ingreep van de VAR werd dat al gauw een rode kaart. In zijn blik viel te lezen dat hij dit ook wel had verwacht.

Zorgen om Targhalline

Intussen werd Targhalline behandeld door de medische staf van Feyenoord en al gauw werd duidelijk dat hij niet meer door kon gaan. De middenvelder moest onder begeleiding van het veld, hinkend op één been ging hij de catacomben in. Sem Steijn is zijn vervanger. Het is te hopen voor Robin van Persie dat het meevalt, hij mist al de nodige spelers.

Ook zijn er zorgen om Steijn, die Targhalline verving. Hij voelde tijdens de wedstrijd al een paar keer aan zijn been en is in de rust in de kleedkamer achtergebleven. Hij was net fit genoeg om te spelen en blijkt nu weer een terugslag te hebben.

Feyenoord is de betere ploeg in de openingsfase tegen Go Ahead Eagles en kreeg al meerdere kansen via Jakub Moder, Tsuyoshi Watanabe en Aymen Sliti. Tot twee keer toe was Go Ahead-doelman Jari De Busser van groot belang. Nu de uitploeg met 10 man staat, is het al helemaal eenrichtingsverkeer naar de goal van de Belg toe.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.