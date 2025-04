Zorgen bij Oranje Leeuwinnen door nieuwe blessure Vivianne Miedema tijdens simpele zege op Oostenrijk

Het leek dinsdag een zorgeloze avond te worden voor de Oranje Leeuwinnen in de Nations League, maar dat veranderde in de slotfase van het duel met Oostenrijk volledig. Oranje won weliswaar met 3-1, maar zag in de slotfase Vivianne Miedema geblesseerd uitvallen en dat zorgde voor wat schrik in aanloop naar het EK van komende zomer.

Bondscoach Andries Jonker besloot zijn elftal volledig om te gooien na de eerdere wedstrijd tegen Oostenrijk van afgelopen vrijdag (3-1 winst). Dat leek in de beginfase nog voor grote problemen te gaan zorgen toen de thuisploeg verrassend op voorsprong kwam via Julia Hickelsberger.

Oranje Leeuwin schrijft Europese voetbalhistorie: 'Ik ben dankbaar voor dit lijf' Voor Sherida Spitse was het dinsdag een hele speciale avond. De interland tegen Oostenrijk (3-1) winst was haar 241e interland voor de Oranje Leeuwinnen en daarmee is zij nu de Europese voetbalster met de meeste wedstrijden voor haar land.

De Oranje Leeuwinnen stelden echter snel orde op zaken, want Oostenrijk was nog niet uitgejuicht of de gelijkmaker lag al in het netje. Het afstandsschot van Wieke Kaptein werd van richting veranderd en plofte achter doelvrouw Manuela Zinsberger. Nederland had vanaf dat moment grotendeels de controle, maar het duude tot de tweede helft voordat het verschil in kwaliteit tot uiting kwam.

Danielle van de Donk tekende tien minuten na rust uit de rebound voor de 1-2 en de ingevallen Miedema bracht het verschil op twee. Die marge kwam in het vervolg van het duel niet meer in gevaar, maar toch hield Jonker een heleboel zorgen over aan de wedstrijd.

Grote zorgen

Miedema, die het WK in 2023 miste door een kruisbandblessure, ging een kwartier voor tijd ineens op het veld zitten. Ze liep een blessue op zonder dat er een tegenstander in de buurt was en dus zat de schrik er direct goed in bij haar ploeggenoten. Het is nog onduidelijk hoe het er met haar aan toe is.

Oranje Leeuwin kruipt uit diep dal en kent 'geen angst meer': 'Kan wel weer negentig minuten spelen' Victoria Pelova keerde eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De Arsenal-speelster heeft daarmee haar revalidatie van haar zware kruisbandblessure succesvol afgerond. Na de 3-0-overwinning op Oostenrijk was Pelova dolgelukkig. "Dat Oranje-shirt blijft toch iets speciaals."

Alsof dat nog niet genoeg ellende was, raakte ook Kaptein even later geblesseerd. Oranje had op dat moment echter al vijf keer gewisseld en dus moest zij de negentig minuten strompelend volmaken.





Handhaving

Ondanks de zorgen wat betreft de blessures was er door de zege ook goed nieuws voor Nederland, want het is nu zeker van een plek bij de eerste twee in de groep en handhaaft zich daarmee op het hoogste niveau van de Nations League. Dat levert de Leeuwinnen een voordeel op voor de kwalificatie van het WK in 2027.

Bondscoach van Oranje Leeuwinnen gaat voor 'Farioli'tje': 'Dan snapt iedereen wat ik bedoel' Voor de Oranje Leeuwinnen staat er dinsdagavond opnieuw een Nations League-duel tegen Oostenrijk op de rol, net als afgelopen vrijdag. Toen won de ploeg van bondscoach Andries Jonker met 3-1. Ditmaal gaat hij voor een 'Farioli'tje', waarbij hij zijn opstelling op de schop gooit. "Ik heb een andere manier van werken", stelt Jonker tegen Sportnieuws.nl.

Nederland heeft net als koploper Duitsland tien punten, maar onze oosterburen hebben een veel beter doelsaldo: +12 tegenover +5. De Duitse vrouwen deden dinsdag goede zaken door met maar liefst 6-1 te winnen van hekkensluiter Oostenrijk. Nederland gaat nog op bezoek bij Duitsland en sluit af met een thuisduel tegen Schotland. De winnaar van de poule gaat door naar de finaleronde van de Nations League.

EK

Na de duels in de Nations League kan de blik op het EK. Dat gaat het laatste kunstje worden van Jonker als bondscoach. Nederland heeft het overigens niet getroffen bij de loting voor dat toernooi, want het zit in de groep met titelhouder Engeland, Frankrijk en Wales.