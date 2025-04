Oranje Leeuwin kruipt uit diep dal en kent 'geen angst meer': 'Kan wel weer negentig minuten spelen'

Victoria Pelova keerde eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De Arsenal-speelster heeft daarmee haar revalidatie van haar zware kruisbandblessure succesvol afgerond. Na de 3-0-overwinning op Oostenrijk was Pelova dolgelukkig. "Dat Oranje-shirt blijft toch iets speciaals."

Pelova maakte haar rentree al in het shirt van Arsenal, maar nu kon ze ook haar terugkeer bij de Oranje Leeuwinnen afvinken. "Dit was een heel mooie avond. Gelukkig dat het eerst thuis was", zegt de Delftenaar tegen Sportnieuws.nl. "Het mooiste? Ik denk toch het volkslied, dat vind ik altijd zó mooi Ik kreeg toch wel kippenvel. En ik hoorde ook nog een Arsenal-song, héél grappig."

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

'Maanden uitgekeken naar dit moment'

De 25-jarige middenvelder liep op 4 juni vorig jaar haar knieblessure op tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Sindsdien heeft ze geen dag voorbij laten gaan zonder aan haar terugkeer te denken. "Natuurlijk denk je hier aan tijdens je revalidatie, maar ik heb al wel gespeeld bij Arsenal. Daardoor voelt dit al een beetje als normaal."

Pelova herstelt zichzelf echter razendsnel, want het was zeker een bijzondere ervaring om terug te zijn en de Oranje-fans zo enthousiast te horen juichen voor haar."Het is gewoon heel leuk met de fans, dat Oranje-gevoel en al die mensen in dezelfde kleur. Het heeft toch iets speciaals. Ik vind écht dat wij de mooiste kleur van de wereld daarin hebben."

Emoties tijdens Wilhelmus: Oranje Leeuwin (19) keert na 'achterlaten' familie terug op 'eigen' grond Oranje Leeuwin Wieke Kaptein kon haar emoties niet bedwingen vóór de Nations League-wedstrijd tegen Oostenrijk. Tijdens het Wilhelmus werd de Hengelose, tegenwoordig spelend voor het Engelse Chelsea, uitgebreid in beeld gebracht. Daarbij was duidelijk zichtbaar dat ze haar tranen moest wegvegen.

Geen spatje angst meer

Na haar revalidatie kijkt Pelova met vertrouwen vooruit en voelt ze zich sterk genoeg om volledig terug te keren: "Ik heb geen angst meer. Ik heb al minuten gemaakt, en het voetbalspel blijft in die zin hetzelfde. Ik denk wel dat ik negentig minuten kan spelen, maar uiteindelijk hebben Arsenal en Nederland samen afspraken gemaakt. Ze willen ook een beetje voorzichtig met me zijn. Ja, ik denk gewoon dat René Sleegers daar ook iets over te zeggen heeft."

Bondscoach Andries Jonker drukte de enthousiaste woorden van Pelova meteen diep de grond in. "Ze roept al een maandje of vier dat ze weer negentig minuten kan spelen, terwijl alle mensen om haar heen roepen dat ze rustig aan moet doen", vertelt Jonker lachend. "In onderling overleg met Arsenal proberen we het zo te regisseren dat Vic zo snel mogelijk weer op een héél hoog niveau zit, maar dan moeten we wel verstandig met haar zijn."

Discussie rond 'subtiel verschil' in mannen- en vrouwenvoetbal: 'Het is één van de factoren' Het is een veelvoorkomend probleem in het vrouwenvoetbal: blessures. Nog vaker dan bij de mannen kampen de speelsters met een ernstig kwetsuur. Daarom wordt er in Engeland onderzoek gedaan naar een mogelijke oplossing. "Het is één van de factoren, maar ook trainingen, slaap, en hormonen spelen een rol."

Avond nóg mooier maken

Pelova kreeg in de slotfase van de wedstrijd zelfs nog de uitgelezen mogelijkheid om haar avond en rentree nóg specialer te maken. Sherida Spitse was echter resoluut: ik neem de penalty. "Had ik het moeten doen? Ik zat er wel aan te denken, maar eigenlijk dacht ik te lang na om de keuze te maken en toen zag ik Sherida de bal al opeisen", lacht Pelova als een boer met kiespijn. Jonker was duidelijk. "Dit zijn de afspraken. We willen winnen en scoren."

Basisplaats in de return?

Jonker wilde wel verklappen dat Pelova in de return tegen Oostenrijk weleens kans heeft op een basisplaats. "Dan moet ik wel eerst kijken hoe ze herstelt op deze inspanning", doelt de bondscoach op het gespeelde half uur. "Maar die kans zit er zeker in", verklapt Jonker.