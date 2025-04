Bondscoach van Oranje Leeuwinnen gaat voor 'Farioli'tje': 'Dan snapt iedereen wat ik bedoel'

Een 20-jarige man is gearresteerd wegens een vermeende aanval op Jack Grealish in de spelerstunnel van Old Trafford. De Engelse vleugelspeler van Manchester City kreeg een klap in het gezicht toen hij na afloop van de beladen Manchester derby op weg was naar de kleedkamer. De wedstrijd tussen Manchester United en City eindigde eerder op de dag in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.