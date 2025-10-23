Het gaat de laatste weken veel over Frenkie de Jong bij FC Barcelona. Hij verlengde onlangs eindelijk zijn contract bij de Catalonië en was greep in het meest recente competitieduel een heldenrol. Toch maakt Barcelona zich zorgen om De Jong richting de altijd beladen 'El Clasico' tegen Real Madrid.

Op de training van donderdag was De Jong immers niet te bekennen. Wat blijkt: de Oranje-international is ziek en verscheen daarom niet op het veld. Dat is zorgelijk, want zondag is al het topduel in en tegen Real Madrid.

Buikgriep

De Nederlandse middenvelder trainde niet mee vanwege een fikse buikgriep. De Catalanen hopen vurig dat de topvoetballer op tijd herstelt voor het duel met Real Madrid. De situatie wordt de komende uren en dagen nauwlettend in de gaten gehouden.

Dat is niet het enige zorgenkindje in de selectie. Andreas Christensen miste eerder al het Champions League-duel met Olympiakos, eveneens door buikgriep, en ontbrak ook donderdag op de training. Daarnaast zijn ook Robert Lewandowski, Joan Garcia, Dani Olmo, Gavi, Marc-André ter Stegen en - mogelijk - Raphinha er nog niet bij.

Ferran Torres brengt wel goed nieuws, want hij is hersteld en kan zelfs in de basis starten. Als Barcelona wint in Madrid, neemt het de koppositie weer over van Real. De Madrilenen hebben op dit moment 24 punten, Barça 22.

Laatstgenoemde ploeg deed midweeks het nodige vertrouwen op door Olympiakos met 6-1 te verslaan in de Champions League. Afgelopen weekend werd Girona verslagen met 2-1, mede door een assist van De Jong in de blessuretijd.

