Flinke tegenslag voor Ronald Koeman: bondscoach 'verliest' ruim 100.000 euro

Bondscoach Ronald Koeman heeft een flinke tegenslag moeten verwerken. De oefenmeester zette zijn gigantische penthouse in Noordwijk te koop. Het stulpje werd maar niet verkocht en Koeman heeft de prijs met tonnen moeten verlagen.

Er zal helaas geen winst in zitten voor de coach van Oranje. Volgens Bekende Buren kocht Koeman het penthouse in 2020 voor een prijs van 1.298.000 euro, en liet er een hypotheek van 2,5 miljoen euro op vestigen. Vorig jaar had de oud-voetballer genoeg van het penthouse en zette hij de riante woning te koop voor 2,7 miljoen euro. Uiteindelijk moest de prijs verlaagd worden naar 2.595.000 euro.

Geen koper

Ondanks de prijsverlaging, kon Koeman maar geen koper vinden voor de luxe woning op de 10de verdieping. Uiteindelijk werd de woning ook weer van de markt afgehaald.

Afgelopen week was het dan toch weer raak. De bondscoach heeft het penthouse opnieuw te koop gezet maar nu voor een vraagprijs van 2.395.000 euro. Uiteindelijk is de vraagprijs met 305.000 euro gedaald ten opzichte van vorig jaar. Mocht er een koper gevonden worden, dan zal er een verlies van 105.000 euro in het verschiet liggen voor de Oranje-coach.

Woning van Koeman

Voor al dat geld verwacht men natuurlijk wel wat. Het penthouse is op de tiende verdieping van het complex Domaine Huis ter Duin in Noordwijk. Op de bovenste etage verblijven, gaat gepaard met een prachtig uitzicht over zee. Het appartement is 143 vierkante meter groot en je krijgt als bewoner wel iets heel bijzonders erbij.

De bewoner kan gebruik maken van de luxe voorzieningen van vijfsterren Grand Hotel Huis er Duin. Zo heb je direct toegang tot het strand, restaurants en wellnessfaciliteiten.

Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft ook op voetbalgebied veel aan zijn hoofd. De bondscoach heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de Nations League-duels met Spanje. De Nations League-kwartfinale is niet alleen cruciaal voor de rest van het toernooi, ook de mogelijke kwalificatieroute voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt door de uitslag van het duel bepaald.

Als Oranje de kwartfinale wint van Spanje, dan komt de ploeg van Koeman in de kwalificatiepoule met Turkije, Georgië en Bulgarije. Gaat Oranje ten onder tegen de sterke Spanjaarden, dan wacht een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta.

