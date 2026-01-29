Het veelbesproken duel tussen Senegal en Marokko in de finale van de Afrika Cup heeft een fiks staartje gekregen. Beide landen hebben torenhoge boetes gekregen vanwege de chaos in de slotfase van de finale in Rabat. Ook individuele spelers kwamen er niet ongestraft vanaf. Ismael Saibari (PSV) was een van hen.

Senegal pakte de felbegeerde beker met een 1-0 overwinning in de verlenging op de gastheren in Rabat, maar de wedstrijd werd overschaduwd door een bizarre onderbreking van 17 minuten.

De spelers van Senegal verlieten het veld uit protest nadat Marokko een late strafschop kreeg, een penalty die Brahim Diaz uiteindelijk miste met een schlemielige panenka.

Marokkaans protest afgewezen

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) had een formele klacht ingediend, met het argument dat de walk-out van Senegal in strijd was met artikel 82 en 84 van de AFCON-reglementen. Marokko wilde Senegal zelfs de titel ontnemen, maar zover wil de voetbalbond niet gaan.

Marokko beweerde dat de soap, met het weglopen van Senegal, een negatief effect had op de wedstrijd. De Disciplinaire Commissie van de CAF heeft het protest echter volledig afgewezen en bevestigd dat het resultaat op het veld blijft staan.

Torenhoge boetes

Ondanks het behouden van de trofee, kreeg Senegal een enorme financiële straf. De Federation Senegalaise de Football (FSF) is een boete van ruim een half miljoen euro opgelegd voor het wangedrag van supporters, spelers en technische staf. Zo is de bondscoach voor vijf officiële duels geschorst en mogen internationals Ismaila Sarr en Iliman Cheick Baroy Ndiaye twee potjes niet meedoen in wedstrijden onder het bewind van de Afrikaanse voetbalbond.

Straf en boete voor Ismael Saibari

Ook Marokko staat een aanzienlijke disciplinaire actie te wachten. Ismael Saibari is vanwege 'onsportief gedrag' voor drie duels geschorst. Hij was betrokken bij een opmerkelijk incident, waarbij ballenjongens de handdoek van de Senegalese doelman wilden pakken. Vanwege het wangedrag van de ballenjongens kreeg de Marokkaanse voetbalbond omgerekend 166.000 euro boete. Ook Saibari moet 83.000 euro aftikken.