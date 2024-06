09:37 , 14-06-2024 / Laatste Update: 16:41, 14-06-2024

Het EK voetbal wordt vanavond geopend met het duel tussen gastland Duitsland en Schotland. De aftrap is om 21.00 uur in München. De wedstrijd uit groep A is via ons liveblog te volgen, waarin automatisch de doelpuntenmakers, rode en gele kaarten en de wissels verschijnen.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar de openingswedstrijd Duitsland - Schotland Het EK voetbal wordt vrijdagavond afgetrapt. Gastland Duitsland neemt het in het stadion van Bayern München op tegen Schotland. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen om de openingswedstrijd te bekijken.