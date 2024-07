Uitslag EK 2024 | Portugal - Slovenië

12:49 , 01-07-2024 / Laatste Update: 07:41, 02-07-2024

Portugal won maandagavond na penalty's van Slovenië in de achtste finale van het EK voetbal. Cristiano Ronaldo miste in de verlenging nog een strafschop, maar scoorde in de penaltyserie wel.

121 ' De wedstrijd is afgelopen na de penaltyreeks.

121 ' G O O O A A A L - Bernardo Silva benut de strafschop met links! Jan Oblak had weinig geluk en koos de verkeerde hoek!

121 ' HE MIST! - Benjamin Verbic van Slovenië neemt de pingel, maar Diogo Costa stopt 'm!

121 ' G O O O A A A L - Bruno Fernandes scoort uit een strafschop met de rechtervoet! Jan Oblak besloot maar helemaal niets te doen!

121 ' HE MIST! - Jure Balkovec van Slovenië neemt de pingel, maar Diogo Costa stopt 'm!

121 ' G O O O A A A L - Cristiano Ronaldo benut de strafschop met rechts! Jan Oblak was nog heel dichtbij!

121 ' HE MIST! - Josip Ilicic van Slovenië neemt de pingel, maar Diogo Costa stopt 'm!

121 ' De strafschoppenreeks begint.

121 ' Wij wachten op de strafschoppenreeks.

120 + 2 ' Balbezit: Portugal: 68%, Slovenië: 32%.

120 + 1 ' De vierde official geeft aan dat er 1 minuten bij worden geteld.

120 ' Balbezit: Portugal: 69%, Slovenië: 31%.

117 ' Wissel Joao Cancelo verlaat het veld om door Nelson Semedo vervangen te worden bij een tactische wissel. In Joao Cancelo Out Nelson Semedo

118 ' Wissel Pepe verlaat het veld om door Ruben Neves vervangen te worden bij een tactische wissel. In Pepe Out Ruben Neves

115 ' Balbezit: Portugal: 68%, Slovenië: 32%.

111 ' Gele kaart Niemand klaagt bij de scheidsrechter om die gele kaart voor Roberto Martinez Roberto Martinez

105 + 1 ' Red Card UIT HET VELD GESTUURD! - Na een verbale belediging jegens de scheids is Matjaz Kek uitgesloten. Matjaz Kek

110 ' Balbezit: Portugal: 68%, Slovenië: 32%.

107 ' Gele kaart Na een tactische overtreding krijgt Jure Balkovec slechts een gele kaart. Jure Balkovec

106 ' Gele kaart Gele kaart voor Jaka Bijol. Jaka Bijol

106 ' Wissel Timi Elsnik verlaat het veld om door Josip Ilicic vervangen te worden bij een tactische wissel. In Timi Elsnik Out Josip Ilicic

106 ' De tweede helft van de verlenging begint.

105 + 1 ' De eerste verlenging zit er op.

105 + 1 ' Balbezit: Portugal: 69%, Slovenië: 31%.