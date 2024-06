Uitslag EK 2024 | Slovenië - Denemarken

09:15 , 16-06-2024 / Laatste Update: 19:55, 16-06-2024

Denemarken en Slovenië trapten zondagavond om 18.00 uur op het EK voetbal af voor hun eerste wedstrijd in Groep C. Het duel is terug te lezen via de liveblog hieronder.

90 + 5 ' Over en uit. De scheidsrechter vindt het genoeg voor vandaag.

90 + 5 ' Wissel Benjamin Sesko verlaat het veld om door David Brekalo vervangen te worden bij een tactische wissel. In Benjamin Sesko Out David Brekalo

90 + 5 ' Wissel Andraz Sporar verlaat het veld om door Jasmin Kurtic vervangen te worden bij een tactische wissel. In Andraz Sporar Out Jasmin Kurtic

90 ' De vierde official geeft aan dat er 4 minuten bij worden geteld.

89 ' Wissel Morten Hjulmand verlaat het veld om door Thomas Delaney vervangen te worden bij een tactische wissel. In Morten Hjulmand Out Thomas Delaney

86 ' Het spel is stopgezet omdat er een speler op het veld ligt.

84 ' Gele kaart Gele kaart voor Zan Celar. Zan Celar

83 ' Wissel Pierre-Emile Hoejbjerg verlaat het veld om door Christian Noergaard vervangen te worden bij een tactische wissel. In Pierre-Emile Hoejbjerg Out Christian Noergaard

83 ' Wissel Jonas Wind verlaat het veld om door Kasper Dolberg vervangen te worden bij een tactische wissel. In Jonas Wind Out Kasper Dolberg

83 ' Wissel Rasmus Hoejlund verlaat het veld om door Yussuf Poulsen vervangen te worden bij een tactische wissel. In Rasmus Hoejlund Out Yussuf Poulsen

78 ' Wissel Victor Kristiansen verlaat het veld om door Joakim Maehle vervangen te worden bij een tactische wissel. In Victor Kristiansen Out Joakim Maehle

77 ' Goal G O O O A A A L - Erik Janza van Slovenië scoort uit een poging met zijn linkervoet, doordat de bal langs de doelman zeilt. Goal Erik Janza

76 ' Oef! Benjamin Sesko met een mooie knal van ver, maar de paal staat in de weg!

75 ' Wissel Timi Elsnik verlaat het veld om door Zan Celar vervangen te worden bij een tactische wissel. In Timi Elsnik Out Zan Celar

75 ' Wissel Jan Mlakar verlaat het veld om door Jon Gorenc-Stankovic vervangen te worden bij een tactische wissel. In Jan Mlakar Out Jon Gorenc-Stankovic

67 ' Wissel Petar Stojanovic verlaat het veld om door Benjamin Verbic vervangen te worden bij een tactische wissel. In Petar Stojanovic Out Benjamin Verbic

60 ' Balbezit: Slovenië: 35%, Denemarken: 65%.