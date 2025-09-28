De Nederlandse volleybalster Laura Dijkema (35) vertelde in haar podcast een openhartig verhaal over een bezoekje aan de gynaecoloog.

Al een aantal jaar maakt Dijkema een podcast: Over de Top, met naast Dijkema ook haar ex-ploeggenotes Robin de Kruijf, Maret Grothues en Myrthe Schoot. De spelverdeelster met 443 interlands voor Nederland achter haar naam begint in de nieuwste aflevering een update over haar leven met de opmerking dat ze 'druk aan het trainen is op Papendal'.

Uitstrijkje van Laura Dijkema

De speelster van LOVB Omaha in de Amerikaanse League One Volleybal gaat vervolgens in op een uitstrijkje dat ze recent liet uitvoeren. "Die was niet helemaal goed. Ik moest naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Toen hebben ze een biopsie genomen, want ik had een te hoge PAP-waarde."

Dat laatste verwijst naar de zogeheten Papanicolaou classificatie, een beoordelingsmethode voor het uitstrijkje.

Spiraaltje

"Bij een biopsie gaan ze er met een eendenbek in en bekijken ze hoe het er allemaal uitziet van binnen", zo gaat de volleybalster verder. "Toen die gynaecoloog aan het kijken was, zei hij: "Oh, het ziet er rustiger uit dan je PAP-waarde aangeeft. Als je het leuk vindt, mag je meekijken.""

"En dan zit je in die stoel, en dan staat er een tv-scherm naast je, heel groot. Ik zat met de assistent een beetje te kijken en te praten. Rechts van me is het scherm. Ik zag mijn vagina van de binnenkant. Ik zag dat er twee kabels hangen, van die touwen die we vroeger in de sportzaal hadden. Ik schrok me de tering. Mijn spiraaltje zat er nog in, jongens. Ik wend me weer tot die assistent. Ik hoef dit allemaal niet te zien. Wie wil nou zijn eigen vagina zo groot zien?"

Zure poes

De hilraiteit in de podcaststudio is daarna niet zomaar voorbij. Zeker niet als Dijkema het heeft over het 'happen' van het stukje weefsel (het biopt), want in deze context brengt het woord 'happen' haar vriendinnen op hele rare gedachtes.

Al met al blijkt het met de gezondheid van haar intieme delen in orde te zijn. "De PH-waarde is goed hoor, nu. Geen zure poes, hoor."