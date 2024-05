Nederlandse volleybalsters beginnen goed aan zware route naar Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalsters hebben in Turkije hun eerste duel in de Nations League gewonnen. Oranje was met 3-0 in sets te sterk voor Bulgarije: 25-14, 25-20, 25-22. De zege is belangrijk in de strijd om een olympisch ticket.

Nederland speelt de komende weken twaalf cruciale duels in de Nations League. Bij het toernooi kunnen namelijk punten worden verdiend voor de wereldranglijst, die van groot belang is om een ticket voor de Olympische Spelen veilig te stellen. Oranje is virtueel zeker van deelname in Parijs, maar heeft de komende weken goede resultaten nodig om zich daadwerkelijk voor de Spelen te plaatsen.

Overtuigende zege

Nederland nam het in het eerste duel dinsdag op tegen Bulgarije, dat op de wereldranglijst tien plaatsen lager staat. Oranje was de grote favoriet voor het duel en maakte die status meer dan waar. De eerste set werd probleemloos gewonnen en ook in de tweede set heerste Oranje.

Bulgarije pakte in de derde set echter brutaal de leiding. Nederland zette een tandje bij en wist het alsnog in drie sets af te maken. De volleybalsters voorkwamen daarmee setverlies. Dat was van groot belang, want een 3-0 overwinning levert meer punten op voor de wereldranglijst dan een 3-1 zege.

Weg naar Parijs

Nederland speelt de komende week nog drie wedstrijden in Turkije, maar de weg naar Parijs is nog een stuk langer. De vrouwen spelen later nog vier Nations League-duels in China en sluiten af met vier wedstrijden in Japan. Het volgende duel voor Oranje is op donderdag 16 mei tegen de Turkse vrouwen, die voor eigen publiek spelen. Turkije heeft echter wel al een olympisch ticket binnen, dus doet het misschien rustig aan.