Olympische Spelen moeten Frankrijk miljarden euro's opleveren

Frankrijk hoopt op een economische impuls van miljarden euro's vanwege de Olympische Spelen. Die worden deze zomer georganiseerd in Parijs. Het land kan daar op verschillende gebieden economisch van profiteren.

Het economisch voordeel van de Spelen voor de regio Parijs bedraagt naar verwachting tussen de 6,7 en 11,1 miljard euro. Dat maakte de organisatie van de Olympische Spelen bekend.

IOC-baas Thomas Bach wil voor Zomerspelen zelf in Seine zwemmen: 'Hoop dat het niet te koud is' Komende zomer wordt er tijdens de Olympische Spelen in Parijs gezwommen in de Seine. Die rivier was flink vervuild, maar daar is aan gewerkt. Om te bewijzen dat alles schoon is, wil IOC-baas Thoms Bach er in zwemmen.

Investeringen

Over de periode van 2018 tot 2034 is in kaart gebracht wat de investeringen zijn en wat de opbrengsten op de langere termijn kunnen zijn. Vooral de organisatiesector, de bouwsector en het toerisme profiteren van de Spelen.

De investeringen voor de Spelen van Parijs bedragen in totaal 7,7 miljard euro. Volgens de onderzoekers bieden de voorbereidingen en de organisatie van het olympisch evenement werk aan meer dan 180.000 mensen. Zij kunnen vooral terecht in de horeca, het toerisme, de transportsector, schoonmaak- en beveiligingsdiensten.

Vervuilde Seine

Een van de investeringen die is gedaan, is het schoonmaken van de Seine-rivier. Daar zouden de zwemwedstrijden in open water moeten plaatsvinden. De afgelopen jaren is meer dan een miljard euro uitgegeven om ervoor te zorgen dat het water van de rivier aan de gezondheidsnormen voldoet. Nadat de atleten er de komende Spelen in hebben gezwommen moet de Seine vanaf 2025 weer voor iedereen toegankelijk zijn. Sinds 1923 gold er een zwemverbod.

Een triatlon zonder te zwemmen? Tijdens de Olympische Spelen is het een mogelijkheid Deze zomer staan de Olympische Spelen in Parijs op het programma. Eind juli en begin augustus moet er tijdens onder meer de triatlon gezwommen worden in de Seine. Of dat door kan gaan is echter maar de vraag vanwege het vervuilde water in de rivier.

Naar verwachting trekken de Olympische Spelen deze zomer 2,3 tot 3,1 miljoen bezoekers, van wie 64 procent uit Frankrijk komt. Van de 36 procent buitenlandse bezoekers zal ruim twee derde uit Europa komen. De Olympische Spelen vinden plaats van 26 juli tot en met 11 augustus.