In België is een voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van Stokkem VV en Lommel SK compleet uit de hand gelopen. De scheidsrechter heeft na de reguliere speeltijd een van de speelsters aangevallen.

Het opvallende verhaal begon na de wedstrijd tussen Stokkem en Lommel, een wedstrijd in de lagere klasses van het Belgische voetbal. In de slotfase van het duel kregen speelsters Anneleen en Wendy allebei een gele kaart. Laatstgenoemde besloot vervolgens een cynisch applaus te geven. Wendy zei zelf dat ze dit deed omdat haar team de wedstrijd met 13-2 had gewonnen. Dat was echter niet hoe de scheidsrechter het geklap van de speelster interpreteerde.

De arbiter dacht dat Wendy dit provocerend bedoelde en gaf haar een tweede gele kaart en dus rood. Daarna kwamen de speelster en de scheidsrechter met neus tegen neus tegenover elkaar staan. Wendy duwde de scheidsrechter, waarna de arbiter door het lint ging. Volgens de voetbalster gaf de scheidsrechter haar twee klappen in de buurt van haar linkerslaap. Dit zorgde er zelfs voor dat Wendy even knock-out ging, waarna er direct werd ingegrepen door omstanders.

'Moesten hem met drie van haar aftrekken'

Bij de VRT bevestigt Brent Beckers, aanspreekpunt integriteit van Stokkem, het verhaal van Wendy. Ook laat hij weten dat de voetbalster nekklachten en een hersenschudding heeft. "We hebben met drie mensen de man van haar af moeten trekken. De scheidsrechter is toen op mij gevallen en zo heb ik een scheenbeenbreuk opgelopen", vertelt Beckers dat hij ook zelf iets naars aan het incident overhield.

'Ik wilde me alleen maar verdedigen'

Ook de scheidsrechter zelf liet van zich horen. De arbiter zegt dat hij 'zichzelf alleen maar wilde verdedigen'. De scheidsrechter vertelt dat hij zelf ook op een nare manier is behandeld. "Ik ben toen ook gevallen en ik kreeg nog zeven klappen van een speelster en een man. Zelfs mijn broek werd uitgetrokken", laat de scheidsrechter weten. Inmiddels heeft de Belgische politie een onderzoek is gestart onder andere om uit te zoeken wie is begonnen met het gevecht en of er straffen uitgedeeld moeten worden.