De vrouwen van FC Barcelona hebben de finale van de Champions League voor vrouwen bereikt na een spannende return tegen Bayern München. De Catalanen waren in eigen huis met 4-2 te sterk voor de Duitsers. OranjeLeeuwin Esmee Brugts had een basisplek bij FC Barcelona.

Het duel werkt afgewerkt in Camp Nou, de thuisbasis van onder anderen Oranje-international Camp Nou. Het ticket voor een plek in de finale voor het prestigieuze toernooi kon nog alle kanten op, want tijdens het heenduel werd er met 1-1 gelijkgespeeld. De Duitsers waren de eerste die door het strafschopgebied van de thuisploeg kwamen, maar een schot van Pernille Harder werd door de Catalaanse defensie tegengehouden.

Daarna was het vooral FC Barcelona dat gretig op zoek ging naar de aanval. Na een aantal pogingen was het dan ook raak voor de thuisploeg. Na dertien minuten speeltijd bracht Salma Paralluelo haar ploeg op voorsprong, op aangeven van Caroline Graham Hansen. Enkele minuten later stond het alweer gelijk. Linda Dallmann bleef kalm in de afronding en bracht Bayern München op gelijke hoogte.

Veel kansen in eerste helft

Het publiek hoefde slechts enkele keren met hun ogen te knipperen voordat de thuisploeg weer voor stond. In minuut 22 benutte Alexia Putellas een rebound. Barcelona had op dat moment echter al 4-1 voor kunnen staan na een aantal mislukte afrondingen. Dat zorgde ervoor dat het team van Brugts met een nipte voorsprong van 2-1 aan de thee ging.

Nog geen tien minuten na rust, viel er dan toch weer een doelpunt voor Barcelona, dat de betere ploeg was. Ewa Pajor tekende voor de 3-1 met een mooie afwerking. Niet veel later leek het duel dan ook wel gespeeld. Een kopbal van Brugts werd door Alexia Putellas in het doel gewerkt. De VAR keek naar mogelijk buitenspel van de Nederlandse, maar keurde het doelpunt later goed.

Spannende eindfase

In de laatste twintig minuten werd het duel toch nog spannend. Halverwege de tweede helft tekende Pernille Harder voor de 4-2 en niet veel later viel ook de 4-3, maar die werd uiteindelijk afgekeurd na bijkomstigheid van de VAR. FC Barcelona won daardoor met 4-2, waardoor Brugts en haar teamgenoten dus in de finale van de Champions League staan.