Kijkers van het EK-duel tussen Duitsland en Polen werden verrast met technische problemen. De commentator van dienst, Philip Kooke, was plots niet meer te horen. De NOS kwam met een opvallende oplossing.

De wedstrijd op het EK vrouwenvoetbal was zo'n 70 minuten aan de gang, toen de verbinding van de commentator wegviel. Opeens was het helemaal stil tijdens de uitzending op NPO1. De verbinding met Zwitserland, waar het EK gehouden wordt, blijkt voor problemen te zorgen.

Toekomstig bruidspaar speelt tegen elkaar op EK vrouwenvoetbal: 'Ik hoop dat ze verliest' Het is nooit leuk om van je partner te verliezen. Maar in de EK-wedstrijd tussen Zweden en Denemarken moet er één speelster sowieso getroost worden door haar vriendin. De Zweedse Magdalena Eriksson en Deense Pernille Harder speelden vrijdagavond namelijk tegen elkaar.

Reservecommentator

Toch reageerde de NOS gevat op de plotselinge verandering. Blijkbaar hadden ze namelijk een plan B liggen met een 'reservecommentator'. Voor een aantal minuten was niet Kooke, maar commentator Ragnar Niemeijer live te horen. Het is niet bekend of Niemeijer dit vanuit Hilversum op zich nam of vanaf een andere plek in Zwitserland.

In de 75ste minuut nam Kooke het commentaar weer over en was de verbinding blijkbaar weer hersteld. "Nog een kwartier te gaan. Ik begrijp dat ik even ben weggeweest van de zender. Ragnar bedankt, voor het invullen van die tijd", zei hij tegen de kijker.

Gelukkig was de wedstrijd tussen Duitsland en Polen niet zo spannend. De Duitsers stonden na zeventig minuten met 2-0 voor door doelpunten van Jule Brand (OL Lyonnes) en Lea Schuller (Bayern München). Dat was ook de einduitslag. Polen maakt hun debuut op een EK vrouwenvoetbal en voetbalde voor het grootste gedeelte knap mee met de Duitsers, die tot de titelfavorieten behoren.

Bondscoach Andries Jonker schiet uit zijn slof na 'poppenkast': 'Je zet mijn speelsters te kakken' Bondscoach Andries Jonker is flink uit de slof geschoten, toen het woord 'poppenkast' viel op de persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Wales. Na zijn recente uitlatingen over twijfels over zijn baan, in aanloop naar het toernooi, kreeg Jonker flink wat verwijten, maar daar herkende de 62-jarige trainer zich totaal niet in. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen", zegt Jonker.

Sportnieuws.nl in Oranje

Tijdens het EK volgen voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en camerajournalist Leah Smith de Oranje Leeuwinnen in Zwitserland op de voet. Het duo maakt dagelijks een Sportnieuws.nl in Oranje-videopodast. Deze verschijnt iedere ochtend om 06.00 uur op deze site, YouTube en op je favoriete podcastplatform. Bekijk de aflevering met René Roord hieronder.