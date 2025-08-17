Kroatisch international en 'mooiste voetbalster ter wereld' Ana Marija Marković heeft een opvallende overstap gemaakt. Ze klaagde recent nog over de afstand tussen haar en haar vriend, maar verhuist nu naar de Verenigde Staten. Daar tekent ze samen met een familielid.

Ze tekent bij de Amerikaanse club Brooklyn FC. Eerder dit jaar ontbond ze nog haar contract bij het Portugese SC Braga omdat haar vriend verhuist was.

Bekende vriend

Haar tijd bij Braga verliep echter niet zoals gehoopt. Na slechts tien wedstrijden maakte ze in februari de overstap naar Damaiense. Maar ook dat liep op een flater af. Haar voetballende vriend Tomás Ribeiro speelt voor SC Farense, op het Portugese tweede niveau. Markovic deelde een tijdje terug in een verdrietige post op TikTok dat ze 'voetbal soms haat', omdat haar vriend ging verhuizen.

Brooklyn FC

Nu gaat ze zelf verhuizen naar Brooklyn. Maar niet alleen. Zus Kiki Markovic tekent namelijk ook bij de ploeg in de USL Super League. Haar komst zal ongetwijfeld extra aandacht genereren voor de Amerikaanse vrouwencompetitie en de club zelf, want de Kroatische heeft liefst 3 miljoen volgers op Instagram.

"Ana en Kiki brengen meer dan alleen kwaliteit op het veld. Ze brengen leiderschap, karakter en een winnende mentaliteit", laat de club weten. "Het zijn echte strijders die begrijpen wat er nodig is om succesvol te zijn, en hun komst versterkt de cultuur die we bij Brooklyn FC aan het opbouwen zijn."

Kroatië

Haar voetbalcarrière begon in Zürich, waar ze op twaalfjarige leeftijd met haar familie vanuit Split naartoe verhuisde. Na Zürich speelde ze vier seizoenen voor stadsgenoot Grasshopper. Dit is de vierde club in de carrière van Marković, die voor het Kroatische nationale team twintig interlands speelde en twee doelpunten scoorde.