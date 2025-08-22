Sherida Spitse wil tijdens haar carrière al haar trainerspapieren halen. De Nederlandse topspeelster vertelt tegen het Algemeen Dagblad dat ze zelfs interesse heeft om coach te worden bij de mannen. Ook laat Spitse nog één ding duidelijk merken, aan stoppen denkt ze nog niet.

"Ja hoor, nog future genoeg", is Spitse glashelder over haar toekomst als actief voetballer. "Ik heb nagedacht over twee of drie jaar. Eén jaar vliegt voorbij. Dan heb je getekend en kan je meteen wéér praten. Twee is prima. Daarna kunnen we kijken hoe ik ervoor sta en of ik het nog leuk vind."

Veel voetballers kiezen er voordat ze definitief stoppen, ook al voor om te bedanken voor het nationale elftal. Ook daar denkt Spitse nog niet over na. "Als het aan mij ligt? Als ik het nog steeds leuk vind en het nog aankan, waarom zou ik dan zeggen: het is mooi geweest? Ik wil de 250 interlands halen, dat zijn er nog drie. Dat moet lukken."

Trainerspapieren

Toch denkt Spitse al wel na over het leven na het profvoetbal. Ze wil dolgraag trainer worden na haar loopbaan en ze wil al snel aan de papieren beginnen. "Ik ga volgend jaar waarschijnlijk wel starten met de opleiding UEFA A. Ik wil dat tijdens mijn carrière halen, zodat ik daarna meteen door kan. Maar ik ben niet iemand die zegt: ik ben gestopt, ik heb de papieren, hier ben ik. Daarin ben ik bescheiden."

Spitse zou voor haar trainerscarrière ook graag meekijken bij Ajax-coach John Heitinga. "Ik zou hier graag langs de lijn staan. Hoe Ajax voetbalt, de Amsterdamse bluf, dat past bij mij. Ik vind het wel belangrijk rustig op te bouwen. Eerst bijvoorbeeld meekijken bij John (Heitinga, red.), hoe hij dingen doet. Leren. Misschien ook eerst assistent worden."

Een trainerscarrière in het mannenvoetbal is ook iets wat Spitse zeker aanspreekt. "Mannen zou ik ook leuk vinden. Ik ben zelf direct, maar kan ook veel hebben. Als iemand grapjes tegen me maakt, maakt mij dat niet uit. Door mijn directheid denken sommigen al dat ik uit Amsterdam kom, maar ik kom toch echt uit Friesland"