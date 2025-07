De Oranje Leeuwinnen beleefden pittige dagen op het EK, waarin ze een historische 4-0 nederlaag tegen Engeland incasseerden. Voor Sherida Spitse zou het duel van zondagavond tegen Frankrijk zomaar haar laatste duel op een eindtoernooi kunnen zijn. De 35-jarige aanvoerder werd emotioneel toen haar vrijdagmiddag werd gevraagd naar haar toekomst bij Oranje.

Spitse maakte tegen Engeland een allesbehalve goede indruk, net als de rest van het team. Het leidde tot de nodige kritiek vanuit de buitenwacht en velen vinden het tijd dat ze een stap terug gaat doen. Tegenover ESPN laat Spitse zich uit over haar toekomst, waarbij ze in eerste instantie luchtig reageerde. "Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb gewoon nog twee jaar contract bij Ajax. Ik ga door met voetballen en hoop dat ik 28 juli naar huis ga (finale EK vrouwen, red.), daarna ga ik over mijn toekomst nadenken. Het is niet dat ik achterop loop en dat ik denk: ik kap ermee."

Eerdere twijfels bij Spitse

De recordinternational van de Oranje Leeuwinnen met 246 interlands erkent dat ze eerder wel heeft getwijfeld over haar interlandcarrière. "Ik heb weleens in een fase gezeten dat ik dacht: 'ik kap er wél mee', maar dat was door het voetbal en mijn privésituatie. Wil ik nog wel ver weg zijn van mijn kinderen?", vertelt Spitse, die vervolgens haar tranen de vrije loop laat. "Dan denk je wel: wil ik dit allemaal wel? Ik heb ervoor gekozen om dus in ieder geval twee jaar door te gaan bij Ajax, maar of het een combi met het Nederlands elftal wordt, weet ik echt niet."

"Ik wil een weloverwogen beslissing maken. Het is nu lastig te zeggen 'ik stop ermee', want dat gevoel heb ik niet. Maar misschien komt dat als ik thuis ben, dat ik er wel anders over na denk", zegt Spitse, die benieuwd is naar de opvolger van Andries Jonker. "Ik ben goed met Arjan Veurink, dat vind ik dan ook wel weer leuk en een uitdaging. Als ik de traagste zou zijn, wat iedereen maar roept en waar ik wat van vind... Maar voor mij is het belangrijkste: heb ik plezier in wat ik doe? En heb ik er alles voor over, met name richting mijn kinderen? Dat is uiteindelijk het belangrijkste."

Moeilijke tijd achter de rug

Spitse heeft überhaupt een behoorlijk lastige periode achter de rug. Spitse had al sinds 2011 een relatie met haar ex-vrouw. Ze stapten in 2018 in het huwelijksbootje en kregen samen een zoon Jens (8) en dochter Mila (5). Een jaar geleden besloot ze te gaan scheiden.

Eerder vertelde ze al openlijk over de moeilijke tijd. "Ik vond het geen makkelijk besluit, mede omdat we kinderen hebben. We hebben prima jaren gehad, maar ik merkte dat een aantal dingen na mijn besluit van mijn schouders afvielen en dat ik wellicht daardoor weer meer kan genieten", vertelde ze eerder in Helden Magazine.

'Stop er lekker mee bij Oranje'

De afgelopen maanden neemt de kritiek behoorlijk toe op dé leider van de Leeuwinnen. In de podcast Sportnieuws.nl in Oranje ging het eerder ook over de rol en de nabije toekomst van Spitse bij het Nederlandse team. Bekijk hieronder de aflevering.

Do-or-die tegen Frankrijk

Voor de Oranje Leeuwinnen is het do-or-die tegen Frankrijk. De ploeg van Andries Jonker móét met een marge van drie doelpunten winnen van de Fransen óf ze moeten hopen op een misstap van Engeland tegen Wales. De aftrap van beide duels is zondagavond om 21.00 uur.