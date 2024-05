Telstar kan Ajax Vrouwen kampioen maken: 'Ze beloven ons van alles'

De laatste speelronde in de Azerion Eredivisie belooft een spannende te worden. Twee ploegen maken nog kans om kampioen te worden: koploper FC Twente en nummer twee Ajax. De vrouwen van Ajax zijn daarbij afhankelijk van Telstar. Dus krijgt die ploeg allerlei presentjes.

FC Twente moet thuis van Telstar winnen, dan is de koploper ook kampioen. De club uit Enschede leek makkelijk op weg naar de titel, maar verspeelde in het zicht van de haven dure punten waardoor Ajax binnen schootsafstand kan komen. Zaterdagmiddag vanaf 16.30 uur valt de beslissing.

Gratis bier

FC Twente speelt thuis tegen Telstar en heeft dus genoeg aan een zege om kampioen te worden. Maar als Telstar ervoor zorgt dat Twente niet wint, kan Ajax met een zege bij ADO Den Haag over Twente heen en kampioen worden. "Ajax heeft ons van alles beloofd: we mogen op hun kampioensfeest komen, ze trakteren op bier. Maar ook zonder dat zijn we afdoende gemotiveerd hoor, je wil niet dat je tegenstander uitgerekend tegen jou kampioen wordt", geeft Telstar-aanvoerster Felice Hermans toe aan Het Parool.

7-0 nederlaag

Dat Telstar kan stunten, weten ze bij Ajax maar al te goed. Eerder dit seizoen werd het 0-0. Maar thuis tegen Twente, in het begin van de competitie, werd met liefst 7-0 verloren. De verwachting is dus dat Twente de klus wel klaart. “Dat was de competitiestart. Omdat we na de eerste twee wedstrijden een paar weken vrij hadden, hebben we die beschouwd als verlengde voorbereiding", weet technisch directeur Hans de Winter van Telstar zich nog te herinneren.

Geloof

Aanvoerster Hermans gelooft in een stunt. En dus in een kampioenschap van Ajax, ten koste van Twente. "Als we de eerste dertig, veertig minuten doorkomen is misschien iets mogelijk."