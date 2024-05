Kampioenswedstrijd Twente Vrouwen leeft nog niet, maar: 'Het gaat snel deze dagen'

FC Twente kan aanstaande zaterdag voor de negende keer kampioen worden van de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Joran Pot krijgt tegen nummer voorlaatst Telstar de derde en laatste kans op de titel. Het ziet er niet naar uit dat Twente dat niet doet in een uitverkocht huis.

De Grolsch Veste telt een capaciteit van 30.205 zitplaatsen. Met nog drie dagen te gaan zijn er ongeveer 3000 kaarten verkocht. De club uit Enschede vindt het moeilijk te voorspellen hoe hard dit aantal nog gaat oplopen. "Het gaat snel deze dagen", zegt een woordvoerder tegenover het ANP.

Vrouwen FC Twente vergooien tweede kans op de titel: 'Dán gaan we binnenhalen wat ons toekomt' De vrouwen van FC Twente hebben woensdag een tweede kans op het kampioenschap laten liggen. De Ajax Vrouwen zijn nu tot op twee punten genaderd met nog maar één wedstrijd te spelen in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Tijdens het verloren voorrondeduel van de Champions League in september tegen BK Häcken zaten er 8000 toeschouwers in het stadion. Normaal spelen de voetbalsters de thuiswedstrijden op het complex van amateurvereniging Sparta Enschede.

Nieuwe kans op kampioenschap

Koploper Twente moet op de laatste speeldag op eigen veld winnen van Telstar om zeker te zijn van de landstitel. Ajax heeft een achterstand van 2 punten maar wel een beter doelsaldo. De club speelt tegelijkertijd een uitduel met ADO Den Haag.

FC Twente heeft wel vertrouwen in een goede afloop, ondanks dat het eerder mis ging bij FC Utrecht (2-2) en Fortuna Sittard (2-0 verlies). "Koppen omhoog. We hebben echt alles gegeven wat we kunnen. Dat gaan we over anderhalve week gewoon weer doen. Dan gaan we binnenhalen wat ons toekomt", zei trainer Joran Pot na de nederlaag in Sittard.

➡️ 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐚𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐨𝐩𝐞𝐧𝐝



🏟️ FC Twente Vrouwen - Telstar, 16.30 uur



🔗 https://t.co/sJCNrhem6E pic.twitter.com/OJ2MZYQ4ed — FC Twente Vrouwen (@FCTwenteVrouwen) May 8, 2024