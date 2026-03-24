Topvoetbalster Kerstin Casparij maakt niet alleen indruk op het veld, ze valt ook op door haar inzet voor de LHBTI-community. Met haar populaire vriendin gaat ze de hele wereld over in een campagne voor datingapp Tinder. "Ruth en ik hadden een succesverhaal en wilden dat delen."

Casparij heeft al jaren een relatie met de Britse Ruth Brown. De rechtsback maakte in 2022 de overstap van FC Twente naar Manchester City. Toen had ze nog een relatie met een voormalig teamgenoot van sc Heerenveen, maar na het eerste seizoen in Engeland ging het uit. "Ik wilde absoluut geen verkering meer met een teamgenootje", vertelt de Oranje Leeuwin aan Helden Magazine.

Op aanraden van vriendinnen maakte ze een account op datingapp Tinder om een nieuwe liefde te vinden. "In die fase kon dat nog wel. Ik werd iets meer herkend, maar alleen door echte voetbalfans." In oktober dat jaar leerde ze Ruth kennen. "Ze had geen idee wie ik was, had niks met voetbal." Maar inmiddels is ze groot fan van vrouwenvoetbal.

Wereldwijde campagne

Ruth houdt zich veel bezig met muziek en sociale media. Ze plaatst veel van haar leven op TikTok en Instagram. Op dat laatste platform heeft ze inmiddels ruim 15 duizend volgers. Casparij heeft er zelfs meer dan 100 duizend. Het koppel besloot daarom hun bereik in te zetten voor een speciale campagne.

"Ruth stelde voor: 'Waarom doen we niet een campagne voor Tinder?'", vertelt Casparij. "Tinder heeft niet een heel goede reputatie, voor heterovrouwen is het niet altijd een even fijne plek om te zijn. Voor de queer-community is dat anders. In mijn beleving was Tinder altijd een heel prettig platform om andere vrouwen te leren kennen."

"Ruth en ik hadden een succesverhaal en wilden dat delen." Het management van de voetbalster benaderde Tinder. "Wij vonden het belangrijk dat een eventuele campagne een maatschappelijk doel had." Tinder reageerde heel enthousiast. "Het werd een wereldwijde campagne."

Negatieve reacties

Het stel merkt via sociale media ook dat nog steeds niet iedereen even ruimdenkend is. "Ruth is actief op TikTok. Als er een video van haar viraal gaat, komen er soms nare reacties als: 'Wie is die man op de achtergrond?' En: 'Waarom ziet jouw vriendin eruit als een jongen?'"