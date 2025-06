Voetbalster Shanice van de Sanden (32) mag toch afreizen naar Zwitserland voor het EK voetbal voor vrouwen. Ze is als reservespeelster opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen. Wel is er een kans dat ze zodra het toernooi begint weer naar huis moet.

Van de Sanden zal sowieso present zijn bij de laatste dagen van de voorbereiding op het EK. Bondscoach Andries Jonker kan de Europees kampioen van 2017 komende week nog in zijn selectie opnemen mocht voor de eerste groepswedstrijd tegen Wales iemand geblesseerd raken.

Jill Baijings, Lisa Doorn en Regina van Eijk trainden de afgelopen dagen als reserves ook nog mee met de 23-koppige EK-selectie van Oranje. Zij gaan zaterdag na de afsluitende training in Zeist naar huis. De voetbalsters vliegen dinsdag naar Zwitserland, waar over precies een week de eerste groepswedstrijd tegen Wales op het programma staat.

Toluca

Van de Sanden, speelster van het Mexicaanse Toluca, was aanvankelijk niet opgeroepen door Jonker. Dat ze nu toch deze uitnodiging krijgt, kan niet los worden gezien van de medische situatie van Lineth Beerensteyn. De aanvalster herstelt momenteel van een blessure. Misschien moet er een rood kruis door haar deelname aan Euro 2025. In dat geval staat Van der Sanden dus al klaar.

Groot blijven dromen

Eind mei sprak Van de Sanden tegenover Sportnieuws.nl nog haar hoop uit dat ze aan het EK zou deelnemen. "Ik ben altijd groot blijven dromen. Ik weet natuurlijk dat er een EK aankomt en dat ik daar héél graag bij zou willen zijn", zei ze. "Elke wedstrijd dat ik daar het veld op stapte, had ik in mijn hoofd: Dit doe ik ook om een EK te kunnen spelen."

Vriendin

Ook liet ze weten dat het leven in Mexico uitstekent bevalt. "Bij Toluca krijg je heel veel mee van de cultuur, omdat je dichtbij Mexico-Stad zit. Je hebt daar alles. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is genieten. Ik kan het echt met mijn vriendin en die kleine allemaal beleven. Soms staat er een grote springkussen voor alle kinderen van de buurt. Dus het is echt heel leuk en het is altijd lekker weer. Het is genieten."

