Door een slepende blessure dreigt Lineth Beerensteyn het EK te missen. Zowel bondscoach Andries Jonker als Beerensteyn zelf houden stug vol dat het EK haalbaar is. Tóch heeft de 28-jarige spits, op slechts een week voor het eindtoernooi, nog geen enkele groepstraining afgewerkt. Op het hoogste niveau is dat vrijwel onmogelijk en daarom is het beter om Beerensteyn thuis te laten.

Met Beerensteyn heeft Nederland een aanvalster van internationale klasse. Haar statistieken voor VfL Wolfsburg, 18 doelpunten in 28 wedstrijden, spreken boekdelen. In vorm is ze energiek, doelgericht, en onmisbaar in het Oranje-elftal. Juist daarom snijdt haar huidige situatie zo diep: sinds april sukkelt ze met een mysterieuze blessure. Een week voor het EK heeft ze nog géén groepstraining afgewerkt en dat slechts enkele dagen voor het EK in Zwitserland.

Kijk naar Memphis Depay en Robben

De feiten zijn simpelweg niet te verbloemen: ze heeft ruim twee maanden geen wedstrijd gespeeld, traint individueel, en zelfs op de uitzwaaitraining bleef de bal onaangeroerd. Dat was hét moment om iedereen aan te tonen: ik kom er écht aan. Het klopt dat ze 's ochtends een eigen programma heeft afgewerkt, maar het is vrijwel onmogelijk om op het allerhoogste niveau aan te komen zonder wedstrijdritme. Wie nu nog ‘heilig gelooft’ in volledige fitheid tijdens het EK, slaat de plank mis: je kunt onmogelijk topfit zijn zonder wedstrijdritme. Uitzonderingen daargelaten.

Er zijn spelers die, ondanks weken of maanden zonder wedstrijdritme, toch piekten op een eindtoernooi. Denk bijvoorbeeld aan Arjen Robben op het WK 2010. Maar daarnaast heb je ook Memphis Depay op het WK 2022: ingestroomd zonder ritme op een groot podium, met alle gevolgen van dien. Het is simpelweg geen zekerheid, en Beerensteyn zelf gaf al aan dat ze geen idee heeft hoe het voelt om straks zonder wedstrijdritme op het veld te staan.

Géén fysiotherapeut mee op vakantie

Blessures krijgen de besten, maar kijk naar het verschil met Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk: beiden werkten keihard aan herstel en namen hun fysio zelfs mee naar zonnige oorden om geen kans onbenut te laten. Beerensteyn nam haar fysio niet mee en grapte er juist over: "Die had nog ander werk te doen", vertelde ze tegen het AD.

Zeker, ieder lijf is anders, maar als je alles op alles wilt zetten, dan doe je álles wat je kan aan revalidatiemogelijkheden. En daar lijkt het nu niet op. Wel moet erbij worden gezegd dat er veel onduidelijkheid blijft rondom de blessure van Beerensteyn; alleen zijzelf weet écht hoe het ervoor staat met haar herstel. Aan de buitenkant blijft het voor iedereen gissen. De keuze ligt nu bij de bondscoach en Beerensteyn.

Dilemma voor Andries Jonker

Bondscoach Jonker staat voor een dilemma: meegaan in Beerensteyns hoop en vertrouwen, of de harde lijn trekken. Het is verleidelijk te hopen op een wonder, maar hoe lang geloof je in het sprookje van de topvoetballer van Wolfsburg? En daarbij: de alternatieven zijn méér dan degelijk. Je hebt de creatieve Victoria Pelova, een slimme, flexibele pion die het aanvalsspel verrijkt én Shanice van de Sanden die sowieso als reserve afreist naar Zwitserland, klaar om elke minuut te pakken.

Bovendien kan Jonker het simpelweg niet verantwoorden om een speelster als Van de Sanden – die alles heeft meegemaakt, van het EK-goud in 2017 tot de WK-finale in 2019 – nu buitenspel te zetten. Op haar 32e oogt ze misschien wel fitter en scherper dan ooit. Jonker zelf was duidelijk in zijn lof: "Dit is de beste Van de Sanden die ik heb gezien." Waarom zou je zo’n fitte en ervaren kracht nu dan thuislaten?

Herhaling van 'de teen van Lieke Martens?'

Daartegenover staat bij Beerensteyn tevens een risico: wat als zich een herhaling van het Martens-drama van het WK 2019 aandient, toen ‘de teen van Martens’ uitgroeide tot nationale discussie en het toernooi bijna overschaduwde? Oranje kan zich dat niet veroorloven. Je hebt iedereen nodig die honderd procent inzetbaar is, zonder mitsen en maren.

Met een fitte Beerensteyn was er geen discussie geweest. Maar in de allesbehalve rooskleurige situatie waarin de Oranje Leeuwinnen zitten, moet vertrouwen in fitte speelsters de voorkeur krijgen. Gun Van de Sanden en Pelova hun kans: alles moet wijken voor een optimaal Oranje op het EK in Zwitserland. Dát is wat telt.

