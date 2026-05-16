Ex-topvoetballer Stijn Schaars (42) kijkt terug op een mooie carrière, maar focust zich inmiddels alweer volledig op het trainerschap. In een uitgebreid interview vertelt de coach van Jong PSV over de lessen van Peter Bosz, de vrije tijd voor zijn gezin die hij moest inleveren én zijn sterke band met Louis van Gaal. “Op een gegeven moment duren de dagen wel héél lang, hoor”, stelt Schaars.

Jong PSV eindigde vorig seizoen nog als nummer achttien in de Keuken Kampioen Divisie, maar onder leiding van Schaars draaide het team een sterk seizoen met een knappe zevende plaats. “Het is héél goed bevallen”, vertelt Schaars aan Sportnieuws.nl. “Ik vind het prettig om de staf aan te sturen, in proces met jongens te werken én er alles aan te doen om wedstrijden te winnen. Het was een heel leuk eerste seizoen.”

Leren van Peter Bosz

Na drie seizoenen in de jeugdopleiding van PSV, bij onder 16 en 17, kreeg Schaars drie jaar geleden de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de technische staf van de hoofdmacht. “Ik was echt niet zomaar bij elke trainer ingestapt, maar leren van Peter was een heel mooie kans. Hij heeft een bepaalde visie en twintig jaar ervaring als trainer, samenwerken met hem heb ik als héél prettig ervaren. Na anderhalf jaar dacht ik alleen wel: Ik wil weer op eigen benen staan en mijn eigen keuzes maken.”

Schaars kreeg vervolgens de kans om Jong PSV te leiden, ondanks dat hij nog niet over alle benodigde papieren beschikte. Voor die uitzonderlijke kans gaat een bedankje naar de KNVB. De bond verleende Schaars namelijk dispensatie om als hoofdtrainer van de beloften aan de slag te gaan. “Dat was essentieel om mijn eerste stappen in het betaald voetbal te kunnen zetten. Vanaf volgend jaar ga ik beginnen aan de cursus, zodat ik daarna keuzes kan maken die ik wil maken.”

'Toen was de tuin ook wel mooi'

Voor Schaars leek een toekomst als trainer eigenlijk altijd al voorbestemd. Toch wilde hij zich daar aanvankelijk niet direct bij neerleggen. “Héél veel mensen zeiden dat ik trainer zou gaan worden. Toen kwam de eigenwijze Stijn wel even naar boven, ik dacht bij mezelf: jullie gaan niet bepalen wat ik ga doen”, lacht Schaars.

Drie maanden na zijn afscheid als profvoetballer besloot hij alsnog het trainersvak in te gaan. “Vrijdag, zaterdag en zondag was altijd wel leuk, maar op een gegeven moment duren de andere dagen wel héél lang, hoor”, zegt hij. “Mijn kinderen moesten gewoon naar school, vrienden en familie moesten gewoon aan het werk en de tuin was op een gegeven moment ook wel mooi. Dan sta je daar een beetje…”

Minder tijd voor zijn kinderen

Schaars genoot na zijn carrière bewust van extra tijd met zijn vrouw en vier kinderen. Toch bleef voetbal een grote rol spelen in het gezin. Drie van zijn zoons voetballen namelijk, onder meer in de jeugdopleiding van De Graafschap en Vitesse. “Of ik nog genoeg tijd heb om bij ze te gaan kijken? Dat mag je eigenlijk nooit vragen aan een hoofdtrainer in het betaald voetbal”, grapt Schaars. “Eigenlijk heb ik daar nu te weinig tijd voor, maar dat zijn ook precies de moeilijke dingen die je overweegt bij zo’n keuze.”

“Vooraf wist ik dat ik minder tijd voor mijn kinderen zou hebben, maar zij wilden ook dat ik deze kans met beide handen aangreep. Maar ondertussen krijg je af en toe wel een steekje onder water of je niet eens wat vaker kunt komen kijken, vooral van de jongste van tien”, lacht de 42-jarige trainer, die op dit moment wel even extra tijd neemt om weer van zijn kinderen te genieten. “We hebben de jongens van Jong PSV nu ook een vrij weekend gegeven, dus dan heb ik ook tijd om even te gaan kijken bij mijn kinderen. Dit weekend hebben ze bijvoorbeeld een toernooitje, dus dan geniet ik daar wel van.”

Dromen van de absolute top

De beginnend trainer steekt zijn dromen niet onder stoelen of banken. “Het is een droom om te werken in de absolute top. Voor nu is het echter het belangrijkste om eerst de KNVB-cursus af te ronden, zodat ik straks vrij ben om een keuze te maken voor een bepaalde club”, gaat Schaars verder. Hij sluit niet uit dat hij op termijn vertrekt uit Eindhoven om een volgende stap in zijn carrière te zetten. “Ik werk bij een fantastische club, maar weet ook dat het instapniveau héél hoog is bij PSV.”

“Je hebt dan gelijk met een bepaald verwachtingspatroon en met druk te maken. Je moet jezelf dus wel afvragen: is dat verstandig? Maar ik weet van mezelf wel ik de competenties heb om een goede trainer te worden”, zegt Schaars, die Jong PSV dé ideale plek vindt om ervaring op te doen. “Ik werk namelijk wél in het betaald voetbal, maar krijg wel de ruimte om mezelf te ontwikkelen.”

Volgens de jonge trainer leert hij op dit moment de fijne kneepjes van het vak, zonder dat hij al direct de rekening daarvoor moet betalen. “Je moet leren een groep te managen, die ook tegenslagen heeft. Het enige wat je hier niet kunt nabootsen is de absolute druk, maar daardoor word je ook niet zozeer afgerekend op de eerste tien wedstrijden. Je krijgt de tijd, dat is natuurlijk wel fijn voor een beginnende trainer. Maar begrijp me niet verkeerd: ik wil wel de beste versie van mezelf laten zien en presteren, dat verwacht ik ook van de spelers.”

Louis van Gaal als voorbeeld

Tijdens zijn carrière werkte Schaars samen met meerdere grote trainers, maar Louis van Gaal maakte de meeste indruk. “Ik heb zo’n vier jaar met hem mogen werken en was vaak ook zijn aanvoerder. Louis is wel een man die bepaalde impact heeft gehad op mij, dus dat heeft logischerwijs de meeste indruk gemaakt.”

Ook nu hebben de twee nog geregeld contact. “Eén keer per jaar sowieso, maar dat ligt eigenlijk meer bij de vrouwen dan bij de mannen”, legt hij uit. “Het is wel heel leuk om elkaar te zien. Louis en ik hebben natuurlijk ook wel een goede klik en dat komt ook doordat we elkaar snappen en op dezelfde manier naar topsport kijken.” Van Gaal bezocht zelfs, op uitnodiging van Schaars, een trainingskamp van Jong PSV. “Hij oordeelt dan niet, maar hij vertelde wel dat hij de oefenvormen en energie leuk om te zien vond.”

