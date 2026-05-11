Na drie etappes rijdt Guillermo Thomas Silva nog altijd in de roze trui in de Giro d'Italia en daar is landgenoot Luis Suárez maar wat blij mee. De topvoetballer van Inter Miami stuurde via social media een lovend bericht voor de renner van Astana.

Silva zegevierde in de tweede etappe van de Giro in Bulgarije. De Uruguayaan leek het eerst niet te gaan redden, aangezien toprenners als Jonas Vingegaard en Giulio Pellizazri nog voor hem zaten in de eindfase. Silva knokte zich echter terug en ging alsnog de sprint aan. En dat bleek een goede zet, want de renner van Astana wist met de zege en de roze trui een imposante dubbelslag te slaan. Zijn overwinning werd wel licht ontsierd door een enorme valpartij, waardoor meerdere renners moesten opgeven.

Luis Suarez

Ook na de derde etappe, die in een sprint werd gewonnen door Paul Magnier, bleef Silva in het roze. Reden genoeg voor de organisatie van de Giro om hem te vergelijken met een andere legendarische Uruguayaan die tegenwoordig in het roze acteert. Luis Suarez, de ex-spits van FC Barcelona, Liverpool, Ajax en FC Groningen, die vandaag de dag uitkomt voor Inter Miami. Een mooi iets voor Silva, want hij vertelde in zijn interview al hoe belangrijk zijn zege was voor zijn thuisland Uruguay.

Voor Suarez was de vergelijking met Silva te veel eer. Hij reageerde bescheiden op de post van de Giro. "Hij is de echte ster", richtte Suarez in zijn bericht direct weer de spotlight op de renner van Astana. Of de spits van Inter Miami ook daadwerkelijk een volger is van de Giro, is niet bekend. Net als hoe lang de 39-jarige Suarez nog door gaat met profvoetbal.

Etappe 4 Giro d'Italia

Op de eerste rustdag van de Giro d'Italia rijdt Silva nog in het roze, maar dinsdag wacht alweer de vierde etappe , de eerste op Italiaanse bodem. Of hij de trui zal behouden is nog maar de vraag. De rit kan zo uitmonden in een massasprint, maar ook de vroege vlucht heeft zeker een kans op de etappezege. Hoe dan ook staat Silva voor altijd in de Uruguayaanse geschiedenisboeken als de eerste ritwinnaar in de Giro ooit uit het Zuid-Amerikaanse land.

