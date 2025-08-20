Toprenster Puck Pieterse heeft een drastisch besluit genomen. Ze wil wat meer rust nemen en zal daarom niet deelnemen aan de WK wielrennen op de weg in Rwanda komende maand.

"In overleg is besloten om de WK uit het programma te halen", aldus Laurens ten Dam, bondscoach van de Nederlandse vrouwen op de weg, tegenover de NOS. De 23-jarige renster van Fenix-Deceuninck richt zich op de WK mountainbiken, waar ze eind deze maand haar wereldtitel wil verdedigen.

"Met de WK mountainbiken en wat er allemaal nog aan komt voor Puck de komende tijd werd het wat veel", vervolgt Ten Dam. "Natuurlijk vind ik het jammer, maar ook ik heb uiteindelijk Puck de komende jaren nog hard nodig."

Alleskunner

Pieterse is een echte alleskunner en combineert drie disciplines: wielrennen op de weg, mountainbiken en het veldrijden. Ze nam afgelopen maand nog deel aan de Tour de France Femmes en eindigde op plek 24 in het algemeen klassement.

De 23-jarige Pieterse eindigde dit voorjaar bij al haar wedstrijden op de weg in de top tien. Zo schreef ze dit voorjaar de Waalse Pijl op haar naam, werd ze in Luik-Bastenaken-Luik tweede en eindigde ze in de Amstel Gold Race als derde.

WK en Olumpische Spelen 2024

Vorig jaar deed Pieterse mee aan de WK op de weg in de onder-23-categorie. Toen pakte ze de wereldtitel. Ze deed in 2024 ook mee aan de Olympische Spelen op de mountainbike. In parijs was Pieterse hard op weg naar zilver achter de ongenaakbare Pauline Ferrand-Prévot, maar een lekke band zorgde voor een enorme dreun. De Nederlandse werd vierde en was na afloop ontroostbaar.