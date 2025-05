Angstige renners laten finish in Napels lopen, Groves sprint naar zege in bizarre etappe Giro d'Italia

Kaden Groves heeft een bewogen dag in de Giro d'Italia afgesloten met de ritzege in de zesde etappe. De Australische sprinter in dienst van Alpecin-Deceuninck was de beste in Napels. De etappe werd getekend door een massale valpartij, die voor een ingreep van de jury zorgde.

Zuid-Italië staat bekend om het mooie weer, maar tijdens de zesde etappe van de grote ronde regende het urenlang hard. Het zorgde voor natte en gladde wegen en het was wachten op het moment dat het misging. Dat gebeurde dan ook op een kleine 80 kilometer van de finish.

Jai Hindley was het grootste slachtoffer, want de winnaar van de Giro in 2022 moest afstappen na de ernstige valpartij. Bij de zware valpartij was ook Richard Carapaz betrokken, maar de Colombiaan werd na enkele minuten weer zittend op zijn fiets gespot.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.



The race is neutralized for the moment, we'll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Angstige renners profiteren van neutralisatie

Meteen toen de geluiden van de crash doorkwamen en de schade enorm bleek, greep de organisatie van de Giro in. De koers werd enkele minuten na de valpartij volledig stilgelegd. De wegen waren te gevaarlijk om volle bak door te rijden. De jury besloot na overleg om de koers weer in gang te schieten met nog 60 kilometer te gaan en daarna kwam de mededeling dat de rest van de etappe geen tijdsverschillen en punten meer zou gaan opleveren.

Dat was voor een hoop angstige renners het teken om de etappe los te laten en de finish te laten lopen. Onder andere rozetruidrager Mads Pedersen en tientallen anderen besloten om geen risico's meer te nemen. Zij kwamen op een kleine vijf minuten van de sprinters over de finish, zonder gevolgen voor de diverse klassementen dus.

Nederlanders grijpen mis

Aan de kop van de race reed Taco van der Hoorn tot in de laatste drie kilometers in de ontsnapping van de dag, maar het draaide uit op een sprint. Groves kwam als eerste over de finish en bezorgde de ploeg van Mathieu van der Poel de eerste ritzege van deze Ronde van Italië. De Nederlandse sprinters kwamen tekort. Olav Kooij raakte in de slotmeters opgesloten in zijn paarse trui en kon daardoor niet meer meedoen.

Paul Magnier was eerder nog betrokken bij de massale valpartij, maar werd uiteindelijk knap derde en dat zullen weinigen hebben verwacht toen hij in beeld kwam na de crash. Hij hapte naar adem en schudde zijn hoofd vol ongeloof nadat het misging. In de sprint dook hij dus ineens weer op.

Exit Jai Hindley

Hindley was de grote man bij Bora-hansgrohe en moest kopman Primoz Roglic bijstaan in zijn jacht op het roze. Aan zijn Giro kwam echter dus al in etappe zes een einde. Hij zat lijkbleek op de grond na de valpartij en moest even later opgeven. Twee teamgenoten stonden nog op de Australiër te wachten, maar moesten daarna samen weer verder om aansluiting te zoeken bij het 'stilgelegde' peloton.

Bevestigde uitvallers

De teams hebben de schade opgenomen en komen mondjesmaat met updates over de renners. Hieronder zie je de pechvogels die de koers moesten verlaten.



- Jai Hindley (Bora-hansgrohe)

- Josef Cerny (Soudal Quick-Step)

- Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck)