Wout van Aert zorgt voor verbazing door bizarre boete: 'Wat een raar verhaal, hè'

Wout van Aert rijdt momenteel de Giro d'Italia, maar haalt niet alleen het nieuws met zijn wielerprestaties. Een bijzonder verhaal over de Belg van het Nederlandse Visma | Lease a Bike werd tijdens de Italiaanse rittenkoers opgerakeld en zorgt voor verbazing in Nederland.

De Belgische alleskunner kent vooralsnog een ietwat tegenvallende Giro. Vorig jaar was het echter nog een stuk erger, want toen liep zijn seizoen door twee zware vallen grotendeels in de soep. Zijn tweede val van dat jaar, in de Vuelta, kreeg zelfs nog een opvallend staartje.

In de Ronde van Spanje gaf Van Aert op na een valpartij. Vervolgens moest hij lange tijd revalideren en liep hij een tijdje op krukken. Dat deed hij ook in Italië. En daar gebeurde iets opvallends, zo vertelde Giro-commentator Karsten Kroon tijdens de zesde etappe.

Krukken in de container

In een Italiaans plaatsje kon Van Aert tijdens een vakantie afscheid nemen van zijn krukken. Dat deed hij door het in een afvalcontainer te pleuren. "Dat was om een symbolisch punt achter zijn moeilijke periode te zetten", tekent Kroon op. "Hij deed het echter in de verkeerde container." Kan gebeuren, zou je denken, maar de Italianen pakten het serieus op.

"Een paar weken later kreeg hij een boete vanwege sluikstorten. De bewakingscamera had blijkbaar de actie gefilmd en op de beelden was ook de nummerplaat van zijn auto te zien." Kroon kan het terwijl hij het verhaal vertelt bijna niet geloven. "Echt ongelooflijk. Wat een speurwerk van die politieagenten."

Overijverige Italiaanse politie

Ze bleken echter wel wat overijverig, want de Belg had de krukken na het maken van de foto meteen uit de container gehaald. "Maar de Italiaanse politie bleek onverbiddelijk. Hij heeft die boete dus gewoon moeten betalen." De Belg liet aan Het Laatste Nieuws weten dat hij de bekeuring gewoon aftikte en dat zijn liefde voor Italië er niet minder op is geworden. Kroon vat het uiteindelijk pakkend samen in gesprek met zijn co-commentator. "Wat een gek verhaal hè, Jeroen (Vanbelleghem)."

Chaos in zesde etappe Giro

Het verhaal werd verteld in de zesde etappe en dat werd door de regen ook een bijzondere rit. Na een zware valpartij, met onder meer de uitgevallen oud-winnaar Jai Hindley als slachtoffer, werd de koers geneutraliseerd. Vanwege de omstandigheden lag de wedstrijd dus even stil. Op de finish vielen er geen punten te verdienen en werden ook geen tijdverschillen opgenomen. Daardoor liet bijvoorbeeld Mads Pedersen in zijn roze trui het lopen. Hij verloor veel tijd, maar behield door de keuze van de organisatie de leiderstrui.