Tadej Pogacar is nu al een van de grootste namen uit de wielergeschiedenis. Met twee wereldtitels, drie Tour de France-zeges en ontelbare andere overwinningen lijkt de Sloveen vaak onverslaanbaar. Wat niet iedereen weet, is dat de verloofde van Pogacar ook behoorlijk hard kan fietsen. Zij geeft een zeldzaam inkijkje in hun relatie.

Urska Zigart en Pogacar zijn al jarenlang samen en ook al een flinke poos met elkaar verloofd. Met Zigart aan zijn zijde boekte Pogi de grootste wielersuccessen, maar ook zijn geliefde kan er aardig wat van. De 29-jarige werd meermaals Sloveens kampioen en eindigde het afgelopen seizoen in de top-tien van de Giro voor vrouwen.

In een uitgebreid interview met Cycling News liet Zigart zich openhartig uit over onder meer haar uitstekende wielerseizoen, maar ook over de relatie met Pogacar. De wielrenster van AG Insurance-Soudal is gelukkig, al geeft ze eerlijk toe het ook wel eens lastig te vinden om met een wereldster samen te zijn. "In het verleden heb ik wel eens moeite gehad met de aandacht omdat ik het gevoel had daardoor meer in de gaten te worden gehouden."

Naar eigen zeggen voelde ze meer druk omdat haar partner een bekende wielrenner was. Dat maakte het voor haar vaak lastiger om goed te presteren. Nu gaat ze er beter mee om. "Het heeft me wel gevormd, en missschien maak ik me nu minder zorgen over wat het publiek denkt."

Druk leven in wielersport

In goede en slechte tijden kan ze natuurlijk ook bij haar vriend Pogacar terecht. Ze hebben allebei een druk leven in de wielersport, maar dat heeft volgens Zigart ook voordelen. "Het is niet altijd makkelijk, maar ik denk dat het juist op moeilijke momenten echt een verschil maakt als je weet wat de ander doormaakt." Zigart durft zelfs een stapje verder te gaan. "Ik denk dat ik zonder hem niet zou zijn waar ik nu ben." En: "Ik ben gewoon blij dat ik een partner in mijn leven en ook een partner in het wielrennen heb gevonden."

Pogacar tegen Van der Poel

Voor Pogacar wacht zaterdag een belangrijke wielerclash. Hij hoopt eindelijk de klassieker Milaan-Sanremo te winnen. De afgelopen vier jaar reed hij voortdurend in de top-vijf, maar winnen lukte nog nooit, Het is prachtig de enige grote koers die hij nog niet op zijn naam wist te zetten, naast Parijs-Roubaix. Mathieu van der Poel, die vorig jaar en in 2023 won, is zijn grote uitdager en misschien wel dé topfavoriet.