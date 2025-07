Tadej Pogacar gaat als er niets héél gek gebeurd voor de vierde keer de Tour de France winnen. De Sloveense topwielrenner is simpelweg te goed voor zijn concurrentie. Zijn leven draait om het wielrennen, maar tussendoor is er een plekje voor zijn verloofde Urska Zigart - die zelf ook wielrenster is.

Met nog twee etappes te gaan is de winst van Pogacar eigenlijk al zeker. Zaterdag staat er een heuveletappe op het programma, terwijl het peloton zondag traditiegetrouw finisht in Parijs op de Champs-Élysées. Pogacar heeft één doel om zijn gele trui te behouden: op de fiets blijven zitten. Maar, zo zagen we eerder deze Tour, zelfs áls Pogacar pech heeft en valt, wacht het peloton alsnog op de klassementsleider.

'Niet altijd makkelijk'

Een wielrenner heeft niet altijd een romantisch bestaan. Het onderhouden van een relatie is dan ook niet makkelijk als je constant op reis bent om te koersen. De 28-jarige Zigart volgt haar grote liefde vooral op afstand, maar wordt zondag herenigd met de beste wielrenner ter wereld. " Het is niet altijd makkelijk om elkaar te zien, want we hebben allebei een druk leven", vertelt ze in een openhartig interview met De Telegraaf.

"Vooral aan het begin van het jaar was het op sommige momenten heel erg pittig. Het was een geluk bij een ongeluk dat ik vlak voor de Ronde van Spanje ziek werd, want daardoor konden Tadej en ik tien dagen bij elkaar zijn", erkent ze. Elk koppel moet compromissen maken, maar voor twee professionele wielrenners is dat misschien extra lastig. "Ik ga niet ontkennen dat het soms zwaar is. Dat geldt ook voor ons. Wanneer we over een paar jaar klaar zijn met koersen, kunnen we alle verloren tijd samen goedmaken."

Bruiloft

Zigart komt niet uit een wielerfamilie. Ze stortte zich als 17-jarige op de sport en ontmoette twee jaar later haar toekomstige verloofde. Het koppel zei in 2021 het jawoord tegen elkaar, maar tot een bruiloft is het nog altijd niet gekomen. Is er al een datum? " Nee, en als we die hadden zou ik het niet vertellen, haha. Het is met onze schema’s moeilijk te plannen. Als het allemaal wat rustiger is en we vinden de tijd, gaat het een mooie dag worden. Maar we voelen ons al jaren een getrouwd stel hoor."

