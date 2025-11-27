De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria, die tot voor kort voor Movistar reed, is flink in de problemen gekomen. Een rechtbank in Monaco heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden tegen hem geëist, omdat hij voor een groot gevaar zorgde.

De politie hield de 31-jarige renner op 22 oktober om 13.15 uur aan. Dit gebeurde na gevaarlijk rijgedrag en diverse verkeersovertredingen, waaronder het geen voorrang verlenen, het overschrijden van een doorgetrokken streep en rijden tegen het verkeer in.

Gaviria verscheen zonder advocaat voor de rechter en probeerde zijn acties te verdedigen. "Voordat ik wegging, had ik een paar uur geslapen. Ik voelde me in staat om te rijden. Achteraf besef ik dat dit niet zo was", verklaarde hij. "Het was mijn fout en ik zal het niet meer doen." Hij vertelde ook dat stress en familieproblemen ook een aanzienlijke rol speelden bij zijn daden.

Hij beweert dat hij die ochtend al enkele Moscow Mule-cocktails had gedronken. Later besloot hij achter het stuur te kruipen om iets te gaan eten. Hij vertrouwde erop dat hij binnen de toegestane alcohollimiet bleef, die in Monaco 0,5 promille is.

Bijna in coma

Daar ging Gaviria echter ruimschoots overheen. "U vertoonde tekenen van dronkenschap en er werd ongeveer 2,40 promille gevonden in het bloed. U was één of twee drankjes verwijderd van een coma. U was een gevaar voor de openbare veiligheid", stelt de rechtbank.

"U was in zo'n toestand dat we tot middernacht moesten wachten voordat u nuchter genoeg was om in hechtenis te worden genomen. Denkt u dat zo'n levensstijl verenigbaar is met het leven van een topsporter?", vroeg voorzitter Florestan Bellinzona zich af.

De aanklager eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, een boete van 5.000 euro, een rijverbod van twee jaar in Monaco en het betalen van drie gerelateerde boetes van 45 euro. De rechtbank heeft zijn voorstel volledig overgenomen.

Nieuw contract

Na drie jaar bij Movistar tekende hij een contract bij het Spaanse team Caja Rural-Seguros RGA, een ploeg uit een lagere categorie die niet tot de World Tour behoort. Dit deed hij op dinsdag 25 november, precies op de dag dat hij voor de rechter verscheen.

De voormalige grote rivaal van Peter Sagan behoort tot de wereldwijde wielerelite en staat bekend als sprinter. In zijn carrière wist hij twee etappes in de Tour de France te winnen en vijf keer zegevierde hij in de Giro d'Italia.

